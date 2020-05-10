Чех назвал Руни своим самым сложным оппонентом в карьере

Бывший голкипер "Челси" Петр Чех назвал легенду "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни своим самым сложным оппонентом, которому он когда-либо противостоял в своей карьере.

Напомним, Чех повесил перчатки на гвоздь прошлым летом, последние 15 лет своей профессиональной карьеры посвятив английскому футболу.



За это время Чеху довелось противостоять множеству коварных атакующих игроков, включая Тьерри Анри, Серхио Агуэро и Луиса Суареса, но Петр выделяет лучшего бомбардира "Юнайтед" и сборной Англии всех времен.



"Уэйн Руни. Каждый раз, когда мы играли против "Юнайтед", а мяч находился у него, мне требовалось быть на чеку, потому что он был очень непредсказуем и очень умен".



"Он тот парень, который может преследовать, может бороться, может бегать. Он с умом бьет по воротам. Он может забить с центральной линии поля, он может подсечь мяч, если ты слишком вышел из ворот. Мне нравилось противостоять ему", — сообщил Чех официальному веб-сайту "Челси".