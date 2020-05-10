Эррера: "Погба может стать лучшим полузащитником в мире"
Полузащитник ПСЖ Андер Эррера заявил, что Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" может стать лучшим в мире на своей позиции.
Эррера выступал за "Юнайтед" бок о бок с Погба в течение трех сезонов. Андер не теряет веру в Поля, хотя и признает, что француз не всегда оправдывает ожидания.
"Я давно с ним не разговаривал, и я не знаю, чего он хочет. Действительно, каждый день в газетах мы можем прочитать, что он хочет уйти или что "Манчестер Юнайтед" собирается продать его, но я правда не знаю, что у него на уме".
"Он может стать лучшим полузащитником в мире. В плане способностей у него есть все. Я никогда не видел столь же способного полузащитника. Он может совершать много отборов, он может играть головой, он может забивать голы, он может обороняться, он может атаковать, он такой сильный и высокий".
"Это правда, что с момента перехода в клуб у него случаются взлеты и падения, но когда он хорош, он действительно хорош, удивителен. Играть с ним — одно удовольствие".
"Думаю, все фанаты "Манчестер Юнайтед" хотят видеть лучшую игру Погба. Это возможно, особенно после появления Бруну Фернандеша. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выступают замечательно. Но с Полем, Бруну, Маркусом Рэшфордом "Юнайтед" может с ними потягаться", — сообщил Эррера ESPN.
10.05.2020 15:00
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Да ни хрена он сможет. Я не пойму, за что его все так хвалят
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Вот и еще один до наркоты карантинной добрался
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Блядун испанский, заглохни на!
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нет, не может. это же очевидно. Чуть лучше Бало, с таким же вечно перспективным молодым статусом. Не обманывайтесь
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