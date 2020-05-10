Эррера: "Погба может стать лучшим полузащитником в мире"

Андер Эррера и Поль Погба Полузащитник ПСЖ Андер Эррера заявил, что Поль Погба из "Манчестер Юнайтед" может стать лучшим в мире на своей позиции.

Эррера выступал за "Юнайтед" бок о бок с Погба в течение трех сезонов. Андер не теряет веру в Поля, хотя и признает, что француз не всегда оправдывает ожидания.

"Я давно с ним не разговаривал, и я не знаю, чего он хочет. Действительно, каждый день в газетах мы можем прочитать, что он хочет уйти или что "Манчестер Юнайтед" собирается продать его, но я правда не знаю, что у него на уме".

"Он может стать лучшим полузащитником в мире. В плане способностей у него есть все. Я никогда не видел столь же способного полузащитника. Он может совершать много отборов, он может играть головой, он может забивать голы, он может обороняться, он может атаковать, он такой сильный и высокий".

"Это правда, что с момента перехода в клуб у него случаются взлеты и падения, но когда он хорош, он действительно хорош, удивителен. Играть с ним — одно удовольствие".

"Думаю, все фанаты "Манчестер Юнайтед" хотят видеть лучшую игру Погба. Это возможно, особенно после появления Бруну Фернандеша. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выступают замечательно. Но с Полем, Бруну, Маркусом Рэшфордом "Юнайтед" может с ними потягаться", — сообщил Эррера ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2020 15:00

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  1. lambert757 10.05.2020 15:31 # lambert757
    Да ни хрена он сможет. Я не пойму, за что его все так хвалят

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  2. liver4ever 10.05.2020 15:18 # liver4ever
    Вот и еще один до наркоты карантинной добрался

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  3. mancunia-planet 10.05.2020 15:10 # mancunia-planet
    Блядун испанский, заглохни на!

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  4. dallaslp 10.05.2020 15:07 # dallaslp
    нет, не может. это же очевидно. Чуть лучше Бало, с таким же вечно перспективным молодым статусом. Не обманывайтесь

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