У третьего игрока "Брайтона" выявлен коронавирус

Брайтон Уже у третьего игрока первой команды "Брайтона" был диагностирован коронавирус.

О первом выявленном случае заболевания COVID-19 "чайки" объявил 2 апреля. Спустя неделю у еще одного игрока команды Грэма Поттера был выявлен коронавирус.

Как и в случае с первыми двумя, имя третьего заболевшего "Брайтон" предпочитает не раскрывать. Теперь этот игрок будет изолирован на 14 дней.

"Это вызывает озабоченность. К сожалению, вчера тест третьего игрока дал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности, которые мы принимали в последние недели. Игроки почти не тренировались в этот период, но это не помешало еще одному подхватить вирус".

"Так что это вызывает озабоченность. Все клубы озабочены, и это нормально. Мы хотим быть уверены, что следуем протоколам безопасности, максимально снижая риск", — сообщил исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер Sky Sports.


Метки Брайтон

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 789

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 10.05.2020 15:20 # scouser2005
    Точно надо Брайтон исключать и играть без него.
    Если они не могут уберечь своих игроков, то пусть ищут причины у себя.

    (ответить)

  2. quavo 10.05.2020 14:11 # quavo
    не ну это похороны чемпика

    (ответить)

  3. vyrentz 10.05.2020 14:04 # vyrentz
    Могут и пиздеть по очевидным причинам

    (ответить)

  4. mikkiynwa 10.05.2020 14:01 # mikkiynwa
    Я блять ору

    Брайтон больше всех выебывается ахаххахах

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: