У третьего игрока "Брайтона" выявлен коронавирус

Уже у третьего игрока первой команды "Брайтона" был диагностирован коронавирус.



О первом выявленном случае заболевания COVID-19 "чайки" объявил 2 апреля. Спустя неделю у еще одного игрока команды Грэма Поттера был выявлен коронавирус.



Как и в случае с первыми двумя, имя третьего заболевшего "Брайтон" предпочитает не раскрывать. Теперь этот игрок будет изолирован на 14 дней.



"Это вызывает озабоченность. К сожалению, вчера тест третьего игрока дал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности, которые мы принимали в последние недели. Игроки почти не тренировались в этот период, но это не помешало еще одному подхватить вирус".



"Так что это вызывает озабоченность. Все клубы озабочены, и это нормально. Мы хотим быть уверены, что следуем протоколам безопасности, максимально снижая риск", — сообщил исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер Sky Sports.