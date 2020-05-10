У третьего игрока "Брайтона" выявлен коронавирус
Уже у третьего игрока первой команды "Брайтона" был диагностирован коронавирус.
О первом выявленном случае заболевания COVID-19 "чайки" объявил 2 апреля. Спустя неделю у еще одного игрока команды Грэма Поттера был выявлен коронавирус.
Как и в случае с первыми двумя, имя третьего заболевшего "Брайтон" предпочитает не раскрывать. Теперь этот игрок будет изолирован на 14 дней.
"Это вызывает озабоченность. К сожалению, вчера тест третьего игрока дал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности, которые мы принимали в последние недели. Игроки почти не тренировались в этот период, но это не помешало еще одному подхватить вирус".
"Так что это вызывает озабоченность. Все клубы озабочены, и это нормально. Мы хотим быть уверены, что следуем протоколам безопасности, максимально снижая риск", — сообщил исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер Sky Sports.
10.05.2020 14:00
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Точно надо Брайтон исключать и играть без него.
Если они не могут уберечь своих игроков, то пусть ищут причины у себя.
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не ну это похороны чемпика
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Могут и пиздеть по очевидным причинам
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Я блять ору
Брайтон больше всех выебывается ахаххахах
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