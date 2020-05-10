Барбер: "Нейтральные поля могут стоить человеческих жизней"

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер предупредил, что возобновление сезона на нейтральных полях может стоить человеческих жизней.

Как известно, "чайки" — один из нескольких клубов Премьер-Лиги, которые не хотят лишаться фактора домашнего стадиона в оставшихся матчах сезона 2019/20.



Барбер считает, что нейтральные поля не только ущемляют права играющих команд, но и создают дополнительные сложности для медиков, а это чревато трагедиями.



"Если мы говорим о работе медицинских служб, то обычно медики гостевой команды полагаются на домашнюю команду медиков, если возникает какая-то значительная медицинская проблема на поле. Где находятся дефибриляторы? Где помещение для оказания неотложной медицинской помощи? Где ближайший выход со стадиона для скорой? Далеко ли до ближайшего госпиталя? Какие там условия?"



"Нам же предлагают оказаться в ситуации, когда две команды будут встречаться на незнакомой им площадке, где нет домашних медиков, потому что те уехали со своей командой. Это совершенно нелогично — настолько, что даже опасно".



"В такого рода времена оказанию неотложной помощи нужно уделять повышенное внимание по понятным причинам. И мы будем просить две команды медиков оперировать в незнакомой им обстановке, если потребуется? Разве это логично?"



"Вспомните историю с Фабрисом Муамбой. Я как раз покидал стадион "Тоттенхэма", чтобы отправиться в Ванкувер, когда это случилось. Надеюсь, Бог не допустит повторения этого, но представьте себе, если бы это случилось на нейтральном поле, со всеми этими дополнительными сложностями из-за новых протоколов".



"Будучи выездной командой, вам придает уверенности присутствие рядом домашних медиков, которые не в последнюю очередь из-за профессионального этикета и долга поспешат прийти на помощь и дадут ценные советы".



"Они подскажут вам: "Скорая приедет с того угла, давайте двигаться туда. Главный госпиталь в семи минутах езды. По прибытии вас встретит кардиолог такой-то". Все это происходит незаметно для 99 процентов людей на стадионе".



"Как это будет происходит на нейтральном стадионе? Смогут ли они сработать так же слаженно и быстро? А если нет, не возникнет ли здесь угрозы?"



"Мы должны быть осторожны и не сделать неверный шаг, потому что иначе это может стоить жизней. Кто-то может умереть из-за этого, и мы не можем этого позволить. Просто не можем", — цитирует Барбера Daily Mail.