Лено считает Алиссона лучшим голкипером в Премьер-Лиге

Страж ворот "Арсенала" Бернд Лено объяснил, почему считает Алиссона из "Ливерпуля" лучшим голкипером в Премьер-Лиге.

Два года назад "Ливерпуль" потратил 67 миллионов фунтов на приглашение Алиссона из "Ромы", однако это инвестиция себя полностью оправдала. В прошлом сезоне первый номер сборной Бразилии помог "красным" выиграть их первый трофей при Юргене Клоппе, отстояв финал Лиги Чемпионов на ноль.



В этом сезоне Алиссон испытывает некоторые проблемы со здоровьем, пропустив треть матчей своего клуба в рамках Премьер-Лиги, однако Лено убежден, что 27-летнему бразильцу просто нет равных.



"Он хорош во всем, и его статистика тоже очень хороша. Он сыграл ряд больших матчей за "Ливерпуль", и для меня очевидно, что в данный момент он лучший голкипер в Премьер-Лиге".



"В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" пропустил голов меньше, чем кто-либо другой, и это в основном благодаря Алиссону", — сообщил Лено Soccer AM.