"Юнайтед" планирует купить Джо Родона

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести центрального защитника "Суонси" Джо Родона по рекомендации своей легенды Райана Гиггза.

Гиггз не только является большим поклонником таланта Родона, но и ранее в этом сезоне устроил Джо дебют за сборную Уэльса, которую Райан тренирует.



Прошлым летом Гиггз убедил своего близкого друга и коллегу Оле Гуннара Сульшера приобрести вингера Даниэля Джеймса у "Суонси", а теперь Райан надеется, что "Юнайтед" заберет еще одного его протеже.



Как сообщает Daily Mirror, трансфер 22-летнего Родона может обойтись "красным дьяволам" в 20 миллионов фунтов — или даже меньше, учитывая экономический кризис и потребность "Суонси" в живых деньгах.



Ради приглашения Родона на "Олд Траффорд" Сульшер может избавиться от Фила Джонса, Криса Смоллинга и Маркоса Рохо.



Интерес к Родону проявляют и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", однако влияние Гиггза делает "Юнайтед" явным фаворитом в борьбе за перспективного валлийца.