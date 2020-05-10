"Реалу" нужен ответ по Обамеянгу до 15 июня

"Реал" потребовал от "Арсенала" принять решение насчет нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга до 15 июня.

В данный момент Обамеянг приближается к 12 заключительным месяцам по своему контракту с лондонским клубом и, как ожидается, не будет подписывать новый.



Таким образом, "Арсенал" должен решить, продать Пьер-Эмерика в ближайшее трансферное окно или сохранить его с риском лишиться через год безо всякой компенсации.



По информации Daily Mirror, приобрести габонского бомбардира хочет "Реал", однако в Мадриде не готовы ждать целое лето, пока "канониры" определятся с судьбой своего капитана, оцениваемого в 40 миллионов фунтов.



"Реал" попросил "Арсенал" предоставить ответ по Обамеянгу до середины следующего месяца, также подтвердив свою готовность включить в сделку полузащитника Дани Себальоса, который этот сезон проводит на "Эмирейтс" на правах аренды.