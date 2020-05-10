Клубы Премьер-Лиги получат экспресс-тесты на COVID-19
Клубы Премьер-Лиги будут получать результаты тестов своих игроков и персонала на коронавирус в течение 24 часов — быстрее, чем Национальная служба здравоохранения.
Как сообщает The Telegraph, с четверга футболистов Премьер-Лиги начинают регулярно тестировать на COVID-19. Эта процедура является неотъемлемой частью "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.
Клубы Премьер-Лиги смогут оперативно получать результаты тестов, что позволит им предотвратить вспышку инфекции внутри команды, изолируя заболевших игроков еще до начала тренировочного занятия.
Впрочем, теперь клубы Премьер-Лиги рискуют навлечь на себя гнев общества — медики, которые сражаются с коронавирусом на передовой и спасают человеческие жизни, все еще испытывают дефицит экспресс-тестов, а ожидание результатов по стандартным составляет 48-72 часа.
10.05.2020 09:00
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Последние комментарии:
> позволит им предотвратить вспышку инфекции внутри команды, изолируя заболевших игроков еще до начала тренировочного занятия
от сдачи теста, до получения результата пройдет 24 часа. где это время проведет игрок? в изоляторе? иначе это по пизде ладошкой все
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