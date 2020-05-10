Насри вспомнил, как похоронил свою карьеру
Экс-полузащитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" Самир Насри вспомнил о процедуре, которая пустила под откос его профессиональную карьеру.
Ярко отыграв сезон 2016/17 за "Севилью" на правах аренды из "Сити", летние каникулы Насри решил провести в Америке. Там в одной из клиник Лос-Анджелеса Самиру была сделана внутривенная инъекция витаминов свыше разрешенной ВАДА дозы.
По итогам проведенного расследования УЕФА отлучил Насри от футбола на шесть месяцев, но в 2018 году дисквалификация француза была увеличена до полутора лет.
Отбыв дисквалификацию, Насри заключил краткосрочный контракт с "Вест Хэмом", но сыграл лишь пять матчей в Премьер-Лиге и прошлым летом ушел к бывшему партнеру по "Сити" Венсану Компани в "Андерлехт". Впрочем, в Бельгии Самир тоже почти не играл и выглядел бледной тенью себя прежнего.
"Случившееся в Лос-Анджелесе похоронило мой сезон. Мне сделали витаминную инъекцию, и это было законно — у меня был рецепт. Однако клиника (Drip Doctors) вколола мне дозу больше, чем я ожидал".
"Я был опустошен, потому что ожидал дисквалификации на два года. Я не хотел играть после этого. Я даже сказал тренеру, чтобы он не выпускал меня, но он всегда хотел, чтобы я играл".
"Я был потерян, я нервничал и злился на все. Я не показывал это на поле, но с футболом я закончил", — сообщил Насри в инстаграме.
10.05.2020 08:00
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Последние комментарии:
видос похож на рекламу дрочсалона
кому он заливает про витамины?
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Насри ты полный лентяй вот и вся проблема! Клиника это так попутно...
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