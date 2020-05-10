Букайо Сака заинтересовал "Ливерпуль"

"Ливерпуль" готов вступить в борьбу за левого защитника "Арсенала" Букайо Сака, если тот так и не подпишет новый контракт со своим клубом.

Воспользовавшись травмами Сеада Колашинаца и Кирана Тирни, в последние месяцы 18-летний Сака утвердился основным левым защитником "канониров". Также Букайо является лучшим ассистентом команды в сезоне — восемь результативных передач.



В данный момент у Сака остается только один год по действующему контракту. "Арсенал" начал переговоры со своим воспитанником о продлении сотрудничества еще до остановки сезона, но успехов не добился.



После возобновления сезона "канониры" собираются продолжить диалог с Букайо, но если затруднения не будут преодолены, это может привлечь интерес множества клубов.



По информации Football Insider, внимание на Сака уже обратил "Ливерпуль", который в данный момент просто не имеет профильного игрока для страховки Энди Робертсона.



Скауты и аналитики "Ливерпуля" находятся под большим впечатлением от игры Сака в этом сезоне, и "красные" не будут медлить, если Букайо все-таки отклонит предложение "Арсенала" о новом контракте.