Ван Дейк почувствовал, как сложно будет завершить карьеру

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признался, что период самоизоляции позволил ему осознать, насколько сложно будет однажды завершить игровую карьеру.

Вот уже почти два месяца сидя взаперти и ничего толком не делая, 28-летний голландец смог представить, что испытывает футболист, который перестал играть и потерял уверенность в завтрашнем дне. Это ощущение — до сих пор незнакомое — Ван Дейк называет "странным" и даже "безумным".



"Сложно жить без футбола, не имея возможности показывать свои таланты и упорно работать. Ты скучаешь даже по малейшим деталям игры".



"Ты скучаешь по игре ради множества фанатов, по победам, по подготовке к матчам, по совместным тренировкам, ты скучаешь по парням".



"Это естественно, ведь мы так много времени проводили вместе, а теперь мы порознь уже почти два месяца".



"Это нечто другое. Прямо сейчас ты испытываешь какое-то безумное ощущение, которое прежде тебе не было знакомо. Это заставляет тебя чуть больше ценить свою работу".



"Ты чувствуешь, что будет странно однажды завершить карьеру. Я не помышляю об этом, но будет странно это сделать. Ты понимаешь, насколько сложно игрокам принять решение об уходе на пенсию, потому что встает вопрос, чем заниматься дальше".



"Много времени ты упорно работаешь, обеспечивая благополучие своей семьи и стараясь получать удовольствие в процессе, но затем наступает момент неопределенности, когда ты не имеешь понятия, что тебе делать дальше".



"Нечто подобное ты можешь почувствовать и сейчас, потому что ты не имеешь понятия, что может произойти", — сообщил Ван Дейк BT Sport.