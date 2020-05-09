Лено: "Мартинелли может стать игроком мирового уровня"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено считает, что его партнер по команде Габриэль Мартинелли способен стать игроком мирового уровня.

Приехав из родной Бразилии в Лондон прошлым летом, Мартинелли забил 10 голов в 26 матчах своего дебютного сезона за "канониров".



18-летний нападающий произвел впечатление на Лено не только своей игрой, но также своей упорной работой на тренировках.



"Он может стать игроком мирового уровня. Мирового уровня — на 100 процентов, потому что у него есть талант, есть мастерство. Думаю, его самое сильное качество — это характер. Он работает невероятно упорно".



"Помню, одно время, когда мы выступали неважно, он работал так упорно, что был одним из лидеров в команде по показателям. Этот 18-летний парень взялся из ниоткуда, никто не знал его прежде, но он играет и ведет себя таким образом, что это очень приятно видеть".



"Если он продолжит в том же духе, то станет невероятным игроком", — цитирует Лено Daily Star.