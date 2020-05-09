Клопп признался, что стал регулярно встречать Джеррарда на улице
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что прежде он никогда так часто не виделся с легендой "красных" Стивеном Джеррардом, как в период самоизоляции.
Несмотря на то, что Джеррард уже второй сезон тренирует шотландский "Рейнджерс", эту вынужденную паузу Стивен проводит в родном крае, где частенько видится со своим немецким соседом.
"Забавная вещь в том, что за четыре с половиной года проживания в одном городе мы со Стивеном Джеррардом никогда не пересекались, но с момента остановки сезона я видел его уже шесть или семь раз".
"Я выхожу выгуливать собаку или на пробежку, а он прогуливается со своей семьей или вроде того, поэтому мы стали видеться чаще, чем когда-либо прежде".
"В один из дней я разговаривал с Жераром Улье по телефону и в этот самый момент повстречал Стивена Джеррарда. Это было по-настоящему круто!"
"Такого рода вещи возможны только во время карантина, так что здесь есть и некоторый позитив для меня", — цитирует Клоппа Evening Standard.
09.05.2020 22:00
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