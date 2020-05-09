Клопп признался, что стал регулярно встречать Джеррарда на улице

Юрген Клопп и Стивен Джеррард Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что прежде он никогда так часто не виделся с легендой "красных" Стивеном Джеррардом, как в период самоизоляции.

Несмотря на то, что Джеррард уже второй сезон тренирует шотландский "Рейнджерс", эту вынужденную паузу Стивен проводит в родном крае, где частенько видится со своим немецким соседом.

"Забавная вещь в том, что за четыре с половиной года проживания в одном городе мы со Стивеном Джеррардом никогда не пересекались, но с момента остановки сезона я видел его уже шесть или семь раз".

"Я выхожу выгуливать собаку или на пробежку, а он прогуливается со своей семьей или вроде того, поэтому мы стали видеться чаще, чем когда-либо прежде".

"В один из дней я разговаривал с Жераром Улье по телефону и в этот самый момент повстречал Стивена Джеррарда. Это было по-настоящему круто!"

"Такого рода вещи возможны только во время карантина, так что здесь есть и некоторый позитив для меня", — цитирует Клоппа Evening Standard.



Метки Джеррард, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2020 22:00

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  1. jirrort 09.05.2020 23:32 # jirrort
    Демба стал чаще выгуливать своего песика

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  2. brown-ale 09.05.2020 23:17 # brown-ale
    Анекдот.
    Выгуливает как-то Клопп собаку, а навстречу ему Демба Ба. Тоже с собакой.

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  3. redman31 09.05.2020 23:13 # redman31
    Ничего удивительного: кризис сейчас, денег мало- вот и выпнул Демба Ба пса на улицу...

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  4. kojan 09.05.2020 22:05 # kojan
    кердык, сглазит ихняя легенда и победитель в номинации "лучший подскользнувшийся" лузерпуль...

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