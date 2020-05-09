Ван Дейк объяснил, почему выбрал "Ливерпуль"

Защитник Виргил Ван Дейк объяснил, почему в свое время отверг интерес "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенала" и перешел в "Ливерпуль".

В январе 2018 Ван Дейк присоединился к "красным" из "Саутгемптона" в статусе самого дорогого защитника мира — 75 миллионов фунтов.



В то время Виргила связывали с переходом и в другие большие клубы Премьер-Лиги, поэтому голландцу пришлось тщательно обдумать все варианты.



"Перед тем, как выбрать "Ливерпуль", я изучил все аспекты заинтересованных во мне клубов: стиль игры, партнеров по команды, перспективы на будущее, город, фанаты. Все это имело большое значение при выборе клуба".



"Думаю, в то время "Ливерпуль" был правильным выбором для меня, а выход в финал Лиги Чемпионов в мои первые шесть месяцев стал большим бонусом и очень помог моему развитию, особенно в плане опыта".



"Я просто должен продолжать дольше делать то, что делаю. У каждого всегда будет свое мнение, и люди будут обращать внимание даже на твои малейшие ошибки".



"Я просто сосредоточен на поддержании своего уровня, который демонстрирую в последние пару лет".



"Ты всегда можешь прибавить. Я просто должен хотеть этого и стремиться к этому. Тренер и мои партнеры по команде могут мне помочь стать лучше", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.