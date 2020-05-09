МЮ мог бы купить Фернандеша вдвое-втрое дешевле в конце сезона

Президент "Спортинга" Фредерику Варандаш заявил, что в конце сезона "Манчестер Юнайтед" мог бы купить полузащитника Бруну Фернандеша вдвое или втрое дешевле.

Напомним, Фернандеш сменил Лиссабон на Манчестер в январе по сделке, которая оценивается в 47 миллионов фунтов плюс бонусы.



"Красные дьяволы" совершенно не пожалели об этой инвестиции, потому что Бруну сразу же принялся демонстрировать отличный футбол, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.



Но если бы "Юнайтед" решил повременить с покупкой Фернандеша до лета, то благодаря пандемии коронавируса мог бы значительно сэкономить.



"Вызванный COVID-19 кризис ударил по всей футбольной индустрии, но больше всего пострадала Португалия, потому что половина наших доходов — это продажа игроков".



"Взять, к примеру, Бруну Фернандеша. Он был продан за 65 миллионов евро в январе. Сколько бы он стоит сегодня? Возможно, 20 миллионов евро? 30 миллионов евро? Никто не знает", — сообщил Варандаш RTP.