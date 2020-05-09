Венгер считает, что следующим лучшим игроком в мире может стать англичанин

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в ближайшие годы лучшим футболистом мира может утвердиться кто-нибудь из англичан.

На протяжении последнего десятилетия Криштиану Роналду и Лионель Месси доминировали при распределении самых престижных индивидуальных наград, однако сейчас их эпоха близится к концу — португальцу уже 35, аргентинцу 32.

Из звезд следующего поколения Венгер особенно выделяет нападающих ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара, но в то же время призывает не списывать со счетов английских талантов.

"Лионель Месси... Мы никогда не видели других таких игроков, которые были бы столь же абсолютно креативны в стесненных ситуациях".

"Теперь эти игроки — Роналду и Месси — приближаются к концу своих карьер".

"Теперь наступает время следующего поколения, и лидером следующего поколения может быть француз. В данный момент это Мбаппе. Также мы знаем, что есть Неймар".

"Но я убежден, что у и Англии хорошие шансы. Они очень хорошо выступают на юношеском уровне. Они хорошо выступили с Гаретом Саутгейтом на Чемпионате Мира. Я надеялся, что они будут одним из претендентов на победу на Чемпионате Европы", — сообщил Венгер talkSPORT.


Метки Венгер

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2020 19:00

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  1. vyrentz 09.05.2020 20:00 # vyrentz
    Сейчас какой-то манк должен вскукарекнуть о том, что Решфорд затмит Роналду. В принципе, по зп - да, Рон зарабатывал в МЮ меньше аж на 50 тыщ в неделю, чем Решфорд.

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  2. vyrentz 09.05.2020 19:56 # vyrentz
    Арнольд

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  3. scauzer11 09.05.2020 19:45 # scauzer11
    ну очевидно же, что это будет Хендо

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  4. flanglevi 09.05.2020 19:16 # flanglevi
    какой же ты продажный Мсье...

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