Венгер считает, что следующим лучшим игроком в мире может стать англичанин
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в ближайшие годы лучшим футболистом мира может утвердиться кто-нибудь из англичан.
На протяжении последнего десятилетия Криштиану Роналду и Лионель Месси доминировали при распределении самых престижных индивидуальных наград, однако сейчас их эпоха близится к концу — португальцу уже 35, аргентинцу 32.
Из звезд следующего поколения Венгер особенно выделяет нападающих ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара, но в то же время призывает не списывать со счетов английских талантов.
"Лионель Месси... Мы никогда не видели других таких игроков, которые были бы столь же абсолютно креативны в стесненных ситуациях".
"Теперь эти игроки — Роналду и Месси — приближаются к концу своих карьер".
"Теперь наступает время следующего поколения, и лидером следующего поколения может быть француз. В данный момент это Мбаппе. Также мы знаем, что есть Неймар".
"Но я убежден, что у и Англии хорошие шансы. Они очень хорошо выступают на юношеском уровне. Они хорошо выступили с Гаретом Саутгейтом на Чемпионате Мира. Я надеялся, что они будут одним из претендентов на победу на Чемпионате Европы", — сообщил Венгер talkSPORT.
09.05.2020 19:00
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Сейчас какой-то манк должен вскукарекнуть о том, что Решфорд затмит Роналду. В принципе, по зп - да, Рон зарабатывал в МЮ меньше аж на 50 тыщ в неделю, чем Решфорд.
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Арнольд
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ну очевидно же, что это будет Хендо
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какой же ты продажный Мсье...
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