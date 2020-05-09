Лено: "Люди не видят, насколько важен Озил для "Арсенала"

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено считает, что многим людям не хватает ума, чтобы оценить важность полузащитника Месута Озила для команды.

После подписания роскошного контракта с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю и ухода Арсена Венгера из клуба, Озил значительно сбавил обороты — со старта прошлого сезона Месут лишь забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Однако Лено призывает не судить об игре Озила только по голевым передачам — Бернд считает своего соотечественника королем предголевых.



"Думаю, у него очень хороший пас, невероятный пас".



"Конечно, в последнее время он ассистирует не так много, но если вы посмотрите, как много моментов он создает, то увидите, что, возможно, именно он делает этот пас перед голевым".



"Он выводит своих партнеров по команде на хорошие позиции, и многие люди не видят этого. Но когда наблюдаешь за ним каждый день на тренировках и на футбольном поле, то можешь почувствовать, насколько важен он и насколько важны его передачи для команды", — сообщил Лено Soccer AM.