Каннаваро хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро заявил, что хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.

46-летний Каннаваро, который был капитаном итальянцев на триумфальном для них Чемпионате Мира 2006 года, сейчас является главным тренером "Гуанчжоу Эвергранд" в китайской Суперлиге.



По словам Каннаваро, большое влияние на его футбольную философию оказали Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити". Фабио надеется, что однажды и его пригласят в Англию.



"Я надеюсь на это. Я смотрю каждый матч Премьер-Лиги, и мне нравятся атмосфера и культура английского футбола".



"Сейчас я в Китае, где стараюсь отточить свои идеи и систему футбола. Я в одном из лучших азиатских клубов, и в будущем, конечно, я бы хотел получить опыт работы в Европе. Я хочу попробовать себя в европейском футболе".



"Мне нравится характер Клоппа, но в то же время мне нравится футбольная культура Пепа, потому что быть активным с мячом и без мяча — это всегда важно".



"Ты должен контролировать игру и стремиться к победе. У меня есть своя система, и я надеюсь, однажды вы ее увидите", — сообщил Каннаваро Sky Sports.