"Уотфорд" не хочет играть на нейтральных полях

"Уотфорд" присоединился к числу клубов, публично выразивших свой протест идее доиграть сезон Премьер-Лиги на нейтральных полях.

По информации BBC, из-за серьезных разногласий между клубами Премьер-Лига отложит изначально назначенное на понедельник голосование по "Проекту Перезапуск", который подразумевает возобновление футбольного сезона на нейтральных полях.



Ранее нежелание лишаться фактора домашнего стадиона выразили "Брайтон" и "Астон Вилла". Теперь эту позицию поддержал и "Уотфорд", предупредив, что у Премьер-Лиги может не набраться 14 необходимых голосов.



"Конечно, я абсолютно понимаю, что болельщиков не может быть на трибунах. Это даже не обсуждается, учитывая текущую ситуацию".



"Однако нам сказали, что мы не может сыграть свои оставшиеся домашние матчи на "Викаридж Роуд" — стадионе, который нам знаком и дает соответствующее преимущество. И это на фоне того, что от игроков, чьи жизни оказались перевернуты вверх тормашками вместе с остальным миром, ожидают игры как ни в чем не бывало, хотя остальная часть общества продолжает находится под запретами, которые немыслимы на футбольном поле".



"Медицинский персонал нашего клуба работает в условиях, с которыми прежде никто из докторов или физиотерапевтов не сталкивался, и нам предлагают следовать рекомендациям, которые держатся больше на предположениях, чем на научных фактах. И со всеми этими компромиссами и рисками для здоровья нас просят завершить соревнование, которое и близко не походит на то, которое мы начинали. Это может закончить пребывание такого маленького клуба, как "Уотфорд", в Премьер-Лиге".



"Разве это справедливо? Разве здесь есть какое-то соблюдение спортивной целостности? Конечно, нет".



"Когда минимум шесть клубов — а я полагаю, больше — выражают обеспокоенность по поводу негативных и разрушающих эффектов от игры в этой искаженной мини-лиге из девяти туров, тогда, убежден, долг Премьер-Лиги — прислушаться".



"Если мы начинаем и полностью заканчиваем сезон в этих условиях и на нейтральных полях, когда каждый знает правила с начала, не меняя их в кризисный момент, тогда это справедливо. Но когда вас просят доиграть четверть сезона по новым правилам и в новых условиях, это совсем другое дело", — сообщил исполнительный директор "Уотфорда" Скотт Даксберри.