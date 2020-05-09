Венгер: "Арсенал" оставил свою душу на "Хайбери"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что лондонский клуб "оставил свою душу", когда в 2006 году сменил стадион.
Именно при Венгере "Арсенал" провел заключительное десятилетие на "Хайбери", выиграв за это время три титула Премьер-Лиги и четыре Кубка Англии.
Следующие 12 лет при Арсене "канониры" выступали на "Эмирейтс", но смогли лишь добавить три Кубка Англии в свою трофейную коллекцию.
Венгер понимает, что переезд на новый и вместительный стадион был вынужденной мерой, но одновременно, как и Тьерри Анри, скучает по духу "Хайбери".
"Будучи футбольным клубом, ты всегда выбираешь между тем, чтобы двигаться вперед или оставаться в прошлом. Чтобы соперничать с другими клубами, нам пришлось построить новый стадион. Правила изменились".
"Мы хотели создать то, что у нас было на "Хайбери", но мы оставили свою душу на "Хайбери". Нам так и не удалось воспроизвести точно такую же атмосферу".
"Для меня "Хайбери" связан с любовью. С любовью к прошедшему периоду с исключительным настроем фанатов, исключительными футбольными матчами, свидетелем которых я был. "Хайбери" занимает особенное место в моем сердце".
"В то время у нас работало 40 человек, не более. Сегодня нас 600. Мы знали каждого. Мы выросли из семейного бизнеса в крупную компанию".
"Помню, ты сидишь у бровки. Болельщики находятся очень близок к линии поля. Подавая угловой, ты мог пожать руки болельщиков из первого ряда. Это объединяет всех вас".
"Эта сплоченность, это теплое чувство, которое сегодня есть у "Ливерпуля" или "Эвертона", — вот по этому ты скучаешь", — сообщил Венгер beIN Sports.
09.05.2020 13:00
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Мне лень искать, расскажите зачем они сменили стадион, а не расширили Хуйбери?
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