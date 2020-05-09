Венгер: "Арсенал" оставил свою душу на "Хайбери"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что лондонский клуб "оставил свою душу", когда в 2006 году сменил стадион.

Именно при Венгере "Арсенал" провел заключительное десятилетие на "Хайбери", выиграв за это время три титула Премьер-Лиги и четыре Кубка Англии.



Следующие 12 лет при Арсене "канониры" выступали на "Эмирейтс", но смогли лишь добавить три Кубка Англии в свою трофейную коллекцию.



Венгер понимает, что переезд на новый и вместительный стадион был вынужденной мерой, но одновременно, как и Тьерри Анри, скучает по духу "Хайбери".



"Будучи футбольным клубом, ты всегда выбираешь между тем, чтобы двигаться вперед или оставаться в прошлом. Чтобы соперничать с другими клубами, нам пришлось построить новый стадион. Правила изменились".



"Мы хотели создать то, что у нас было на "Хайбери", но мы оставили свою душу на "Хайбери". Нам так и не удалось воспроизвести точно такую же атмосферу".



"Для меня "Хайбери" связан с любовью. С любовью к прошедшему периоду с исключительным настроем фанатов, исключительными футбольными матчами, свидетелем которых я был. "Хайбери" занимает особенное место в моем сердце".



"В то время у нас работало 40 человек, не более. Сегодня нас 600. Мы знали каждого. Мы выросли из семейного бизнеса в крупную компанию".



"Помню, ты сидишь у бровки. Болельщики находятся очень близок к линии поля. Подавая угловой, ты мог пожать руки болельщиков из первого ряда. Это объединяет всех вас".



"Эта сплоченность, это теплое чувство, которое сегодня есть у "Ливерпуля" или "Эвертона", — вот по этому ты скучаешь", — сообщил Венгер beIN Sports.