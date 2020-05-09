Рондон просится назад в "Ньюкасл"

Нападающий китайского "Далянь Про" Саломон Рондон попросился назад в "Ньюкасл".

Рондон провел у "сорок" лишь один год, выступая на правах аренды из "Вест Бромвича", но тот сезон 2018/19 он считает лучшим в карьере.



30-летний венесуэлец с большим интересом наблюдает за процессом смены владельцев в "Ньюкасле" и спешит предложить свои услуги.



"Если вы спросите меня, хочу ли я вернуться, то да, конечно. У меня нет сомнений насчет возвращения в "Ньюкасл".



"Сент-Джеймс Парк" так огромен. Я вспоминаю, когда оказался там впервые, вместе с двумя своими детьми. Мы прогулялись по стадиону, и я сфотографировался у входа. В тот момент ты думаешь, что 50 тысяч фанатов будут здесь. Моя дочь сказала: "Папа, ты будешь здесь играть?" Я ответил: "Постараюсь!"



"Это было великолепно для меня — выступать там в качестве игрока. Конечно, сейчас я мой приоритет — это Китай. Давайте посмотрим, что будем с этим вирусом и лигой. Но если вы дадите мне шанс вернуться, я воспользуюсь им".



"В клубе происходят интересные вещи, я внимательно слежу за сменой владельцев. Надеюсь, это будет хорошее решение, потому что "Ньюкасл" может стать большой командой в Премьер-Лиге. Это такой большой клуб, и правильный проект может сделать их клубом из топ-5, топ-4".



"Все решает проект. Это могло бы быть удивительно для истории, для фанатов, для клуба. Конечно, я мечтаю вернуться!" — сообщил Рондон Daily Mirror.