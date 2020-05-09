Робертсон: "Ливерпуль" хочет доиграть сезон Премьер-Лиги"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда жаждет доиграть этот сезон.

В преддверии назначенной на понедельник видеоконференции у клубов Премьер-Лиги нет единого мнения насчет возобновления сезона в условиях пандемии коронавируса, потому что сделать это предлагается на нейтральных полях.



Однако Робертсон верит в благоразумие других клубов и надеется, что сезон 2019/20 возобновится, позволив "Ливерпулю" оформить долгожданное чемпионство на футбольном поле.



"Мы хотим доиграть лигу. Думаю, каждый хочет этого. Так будет справедливо, если для этого созданы безопасные условия. Никто не хочет повышаться в классе, вылетать или становиться чемпионом, не сыграв сезон полностью".



"На мой взгляд, самый важный трофей — это Лига Чемпионов, потому что там выступают сильнейшие команды в мире, но когда выступаешь за "Ливерпуль", ты понимаешь, почему фанаты жаждут выиграть Премьер-Лигу".



"В этом плане мы в уникальном положении. "Ливерпуль" никогда не выигрывал Премьер-Лигу, и прошло уже 30 лет с последнего титула. Это очень долгое ожидает, и мы хотим его прервать", — сообщил Робертсон BT Sport.