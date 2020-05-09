Ван дер Сар: "50% скидки на игроков "Аякса" не будет"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар заявил, что гранды Премьер-Лиги могут и не мечтать о 50-процентной скидке на звезд его клуба.

Как известно, голкипера "Аякса" Андре Онану связывают с переходом в "Челси" и "Тоттенхэм", а полузащитник амстердамцев Донни Ван де Бек, если верить прессе, находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".



Из-за пандемии коронавируса этот сезон Эредивизии не будет доигран, что лишь усиливает кризис, с которым столкнулся "Аякс", однако Ван дер Сар не собирается устраивать распродажу звезд.



"В январе прошлого года люди говорили, что мы лишимся семи или восьми игроков, но мы лишились лишь двух ключевых членов команды".



"Большие клубы вроде "Баварии" говорят, что уровень цен снизится в следующие несколько трансферных окон. Но им проще говорить такое, потому что они покупатели".



"Конечно, времена трансферов по 150-200 миллионов евро ушли. Но я думаю, выращенные "Аяксом" игроки по-прежнему будут цениться. Это игроки с хорошим воспитанием, а также с опытом побед и выступлений в еврокубках".



"В прошлом году мы достигли устной договоренности с Онаной, Тальяфико и Ван де Беком о том, что они останутся еще на год, а затем мы поможем друг другу и найдем возможность, чтобы они сделали следующий шаг в своих карьерах. Ничего не изменилось".



"50-процентной скидки не будет. Клубы могут забыть об этом", — сообщил Ван дер Сар Reuters.