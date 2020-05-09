До 50 игроков Премьер-Лиги могут отказаться от участия в матчах

Клубы Премьер-Лиги произвели предварительный подсчет количества игроков, которые могут отказаться от выхода на футбольное поле после возобновления сезона из-за связанных с коронавирусом опасений.

Лишь накануне Оле Гуннар Сульшер и Крис Уайлдер, тренирующие "Манчестер Юнайтед" и "Шеффилд Юнайтед", соответственно, заявили, что участие в матчах в условиях пандемии коронавируса будет делом добровольным.



Естественно, большинство футболистов Премьер-Лиги находятся в отличной физической форме, однако их опасения связаны с тем, что они могут стать бессимптомными переносчиками COVID-19, заразив более уязвимых членов своих семей.



Daily Mirror стало известно, что по два-три игрока из каждого клуба Премьер-Лиги скептически настроены насчет возобновления сезона в июне и могут отказаться от участия в матчах.



Переубедить таких футболистов Премьер-Лига собирается с помощью специальной презентации, которая будет представлена на следующей неделе и которая будет описывать принципы безопасного возвращения к тренировкам и матчам.