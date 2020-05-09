Арсен Венгер поставил задачу перед Артетой

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что Микель Артета восстановит ту культуру игры, которую "канониры" утратили при Унаи Эмери.

За полтора года работы Эмери в Северном Лондоне игровой стиль "Арсенала" изменился до неузнаваемости — и отнюдь не в лучшую сторону. Попытка Унаи заставить "канониров" играть в прагматичный футбол провалилась.



"Арсенал" по-прежнем небезразличен Венгеру, и Арсен надеется, что Артета, который провел у него пять сезонов как игрок, вернет "канониров" к традициям.



"Я по-прежнему очень переживаю насчет клуба и смотрю все их матчи".



"Убежден, у "Арсенала" есть своя культура игры в футбол. Я хочу, чтобы эту культуру уважали, и я надеюсь, Микель сможет ее вернуть", — сообщил Венгер talkSPORT.