Итоги сезона Премьер-Лиги: лучший игрок в каждой команде

Судьба сезона 2019/20 остается неизвестной, но мы продолжаем подводить его итоги. Сегодня выделим по лучшему игроку в составе каждой команды Премьер-Лиги.





"Норвич": Теему Пукки



После очень резвого дебюта в Премьер-Лиге финский нападающий сдал, но серьезных конкурентов у него в составе "канареек" нет. Эмилиано Буэндиа отдал семь голевых передач, Тим Крул "брал" сразу два пенальти за матч, но 11 забитых голов Пукки — это почти половина всех мячей аутсайдера.



"Астон Вилла": Джек Грилиш



"Виллу" сложно назвать "командой" в полноценном смысле: ее собирали на скорости, и только по ходу дела Дин Смит искал способы организовать игру. В такой среде должны блистать яркие индивидуальности (если они есть). Капитан Джек Грилиш — самая яркая из них. Он не всегда играет зрело, но в нынешней "Астон Вилле" оставаться командным игроком, имея талант технаря, и вправду сложно. Семь голов и шесть голевых передач — такой показатель у Джека. Поспорить с ним мог бы разве что Тайрон Мингс, но бирмингемцы пропускают слишком много, чтобы выделять защитника.



"Борнмут": Филип Биллинг



"Борнмут" проводит сложный сезон, в котором также сложно выделить положительные моменты. Каллум Уилсон хорошо начинал, но вместе с командой провалил середину кампании. Арендованный Харри Уилсон выступает за "Борнмут" неплохо — особенно, как для игрока, арендованного у "Ливерпуля". Команде очень помогает в воротах Аарон Рамсдейл. Но все же отдадим награду Филипу Биллингу — стабильному центрхаву, купленному прошлым летом у "Хаддерсфилда".



"Уотфорд": Этьен Капу



"Уотфорд" был настолько разным в этом сезоне, что кампанию команды до прихода Найджела Пирсона лучше сразу вычеркнуть из обсуждения, оставив разве что подвиги Бена Фостера. Собраться "шершням" помогло возвращение Троя Дини и прогресс Исмаилы Сарра, но постоянный (и ключевой) игрок основы после назначения Пирсона — опорник Этьен Капу. Он лидирует по ряду статистических показателей, в которых и должен преуспевать в силу позиции. И динамизм "Уотфорда", внезапно открывшийся в декабря, был бы невозможен без солидной опоры в центре поля.



"Вест Хэм": Деклан Райс



На самом деле даже воспитанник "Челси" Райс давал в этом сезоне причины себя критиковать. Другое дело, что планка в "Вест Хэме" не слишком высока, а Деклан не пропустил ни минуты под руководством обоих тренеров. Это говорит о том, что именно он — тот, на кого будут полагаться в любой момент. И он дает минимум, до которого не всегда дотягивают остальные: демонстрирует самоотдачу.



"Брайтон": Льюис Данк



"Брайтон" снова ведет борьбу за выживание, но теперь — с большим упором на контроль мяча. В команде Грэма Поттера нет очевидной звезды, как это было у "Брайтона" раньше с Гленном Мюрреем на острие. Но Льюис Данк вполне достоит быть награды лучшему игроку сезона у "чаек". Капитан уверенно адаптировался к изменениям в игре обороны и остался в "Брайтоне" на первых ролях.



"Саутгемптон": Данни Ингс



У "Саутгемптона" после ужасного старта сезона прибавили буквально все. Но Данни Ингс существенно выделяется: без его голов "святые" шли бы на дне турнирной таблицы. Ингс забил 15 из 35 мячей команды в чемпионате, добившись своего лучшего показателя в карьере. Пока Евро-2020 еще существовал, Ингс был на пути к своему возвращению в сборную.



"Ньюкасл": Мартин Дубравка



Большие дни "Ньюкасла", возможно, впереди, но пока команда Стива Брюса — символ командной воли и самоотверженной обороны. "Сорокам" повезло с хорошими защитниками, повезло и с вратарем. Мартин Дубравка допускал ошибки, приводившие к пропущенным мячам, но гораздо чаще он эти голы предотвращал. Все цифры говорят о том, что "Ньюкасл" "должен" пропускать больше. В таком случае игнорировать вклад вратаря не получится.



"Эвертон": Доминик Калверт-Левин



И болельщики "Эвертона" сомневались в том, что Доминик Калверт-Левин может на регулярной основе забивать голы. Но нападающий преобразился после ухода с поста главного тренера Марку Силвы. Англичане давно так не забивали в "Эвертоне", и рывок команды — следствие эффективной игры пары форвардов Калверт-Левин-Ришарлисон. От бразильца это ожидалось, а вот 13 голов Доминика стали откровением.



"Кристал Пэлас": Висенте Гуаита



После того, как испанский голкипер подарил гол "Шеффилд Юнайтед", Рой Ходжсон верно стал на его защиту, сказав, что во многом Гуаите "Пэлас" обязаны своей позицией. Цифры Уилфрида Захи просели, Джордан Айю стал забивать, Лука Миливоевич все так же важен, но голкипер-ветеран в этом сезоне стал опорой лондонской команды, пропустившей всего 32 гола.



"Бернли": Джеймс Тарковски



О "Бернли" можно говорить, как о символе командной организации. И здесь претендентов на статус лучшего игрока может быть несколько. Это и вратарь Ник Поуп, и забивающий Крис Вуд, и опорник Джек Корк, и молодой (по меркам команды так точно) вингер Дуайт Макнил. Выберем Джеймса Тарковски — одного из лучших центрбеков чемпионата, лидирующего по оборонительным показателям не только в своей команде.



"Арсенал": Пьер-Эмерик Обамеянг



В очень неровном для "канониров" сезоне есть одна постоянная величина — Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец остается последней большой звездой команды, одним из лучших бомбардиров чемпионата и главной причиной, по которой "Арсенал" не идет во второй половине таблицы.



"Тоттенхэм": Сон Хен Мин



В середине сезона у "шпор" на первый план стал выходить Джовани Ло Чельсо, но это вариант героя для кризисных времен. Харри Кейн пропускает слишком много, прежние лидеры выступают слишком слабо. За исключением Сон Хен Мина. Кореец лидирует по показателю "гол+пас", и, перед попаданием в лазарет, он символично вытащил для "Тоттенхэма" матч с "Астон Виллой", играя с переломом. К его выступлениям на общем фоне регресса сложно предъявить претензии.



"Шеффилд Юнайтед": Дин Хендерсон



Команда Криса Уайлдера в этом сезоне впечатляет больше всех остальных, оставаясь претендентом на попадание в Лигу Чемпионов. Лучшие бомбардиры "Шеффилда" забили всего по пять мячей, хотя стиль "клинков" при этом не назвать оборонительным. Это снова-таки командная игра, в которой нужно выделить вклад голкипера. Арендованный у "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон заслуженно получает признание, как, возможно, лучший английский вратарь.



"Вулверхэмптон": Рауль Хименес



Когда говоришь о "волках", больше других хочется хвалить Адама Траоре. По ходу сезона испанец раскрылся заново и заставил говорить о себе, как об одном из самых опасных игроков чемпионата. Но по совокупности все же отдадим предпочтение Раулю Хименесу. "Вулверхэмптон" зависит от эффективности своих игроков в контратаках, а цифры мексиканца впечатляют: 13 голов и шесть голевых передач.



"Манчестер Юнайтед": Маркус Рэфшорд



Большим моментом для "Манчестер Юнайтед" стало появления Бруну Фернандеша. Придя зимой, португалец играет почти безупречно, а его новая команда вообще не проигрывает. Но мы смотрим на сезон целиком и потому отдаем награду Маркусу Рэшфорду. Воспитанник "Юнайтед" забил 14 голов в 22 матчах. Это его самый эффективный сезон в карьере, и Рэшфорд делает огромную разницу для довольного посредственного МЮ в целом.



"Челси": Тэмми Абрахэм



Насколько неоднозначно проходит для "Челси" весь сезон, настолько же неоднозначен и выбор лучшего игрока команды. Тут разные футболисты впечатляли на разных отрезках, и Тэмми Абрахэм тоже не поддержал свой изначальный уровень в сезоне. Но вспомним о том, насколько сложно роль центрфорварда давалась в "Челси" некоторым большим игрокам, и отдадим должное Абрахэму. С его 13 голами он уже превзошел ожидания и стал лицом перестройки команды под руководством Фрэнка Лэмпарда.



"Лестер": Джейми Варди



В команде Брендана Роджерса есть соблазн назвать лучшим Уилфрида Ндиди — возможно, сильнейшего опорника во всей Премьер-Лиге. Определенно впечатляет пара центрбеков, фланговые защитники и, в общем-то, почти все, кто регулярно выходит на поле. Но не признавать лучшего бомбардира чемпионата нельзя. На голевой путь Джейми Варди вернулся в аккурат перед карантином, прервав свою засуху дублем в последней на данный момент встрече Премьер-Лиги. Что было бы потом, если бы не пауза? Впрочем, Варди и так сделал достаточно для награды лучшему в своей команде.



"Манчестер Сити": Кевин Де Брюйне



Если сезон возобновится, у Кевина Де Брюйне есть хороший шанс побить рекорд Тьерри Анри по количеству голевых передач в Премьер-Лиге. Бельгиец невероятно хорош в этой кампании, и, если бы "Манчестер Сити" снова шел к титулу, он бы уверенно взял приз Игроку Года во всем чемпионате. 16 ассистов и восемь голевых передач. "Горожане" сдали, но Де Брюйне стал еще лучше.



"Ливерпуль": Джордан Хендерсон



Цифры — не то, на что опирается Хендерсон. Капитан лучшей команды сезона имеет все основания стать лучшим игроком во всей Премьер-Лиге. В "Ливерпуле" по-прежнему важны Ван Дейк, Салах, Алиссон и другие. Джордан Хендерсон же соединяет весь этот механизм как с игровой, так и с моральной точек зрения. Воспитанник "Сандерленда" прошел большой и неровный путь в клубе, но сейчас находится на пике своей карьеры.



Иван Громиков специально для FAPL.ru