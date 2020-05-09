Чех рассказал, как играл за "Челси" с переломами обоих плечей

Экс-голкипер "Челси" Петр Чех рассказал, как играл за "синих" с двумя сломанными плечами.

Самую страшную травму в своей блестящей карьере Чех получил в 2006 году, когда неудачно столкнулся со Стивеном Хантом из "Рединга". Защитный шлем на голову стал неотъемлемым атрибутом для Петра до момента, как он повесил перчатки на гвоздь.



Однако до перелома черепа Чех, прибывший на "Стэмфорд Бридж" из "Ренна" в 2004 году, успел перенести еще две серьезных травмы, которые ему пришлось терпеть.



"Есть одна вещь, о которой я никогда не говорил, и в то время люди о ней не знали".



"Когда позади была половина моего первого сезона в "Челси", я сломал суставную губу своего плеча. Я продолжил играть до конца сезона".



"Мне казалось, что летом мое плечо заживет. Этого не случилось! Во время второго сезона у меня уже была большая проблема с плечом, и я был вынужден беречь себя".



"Затем, в начальной стадии моего второго сезона, я сделал то же самое со своим вторым плечом. Так что второй сезон я проводил со сломанными плечами!"



"Я пытался успокоить боль к матчам и находить способы тренироваться должным образом, чтобы не чувствовать эту невероятную боль каждый день, хотя избежать этого было сложно".



"Я думал об операции во время второго сезона, но не хотел рисковать поездкой на Чемпионат Мира в Германию тем летом. Никто толком не знал, как долго я буду восстанавливаться".



"К моему облегчению, я решился на операцию после Чемпионата Мира. Я быстро восстановился, я наслаждался матчами и не испытывал боли во время тренировок и движения. Спустя несколько матчей мы сыграли против "Рединга"! — сообщил Чех официальному веб-сайту "Челси".