Клубы Премьер-Лиги проголосуют, оставить ли VAR

В ближайший понедельник клубы Премьер-Лиги решат, останется ли система VAR на остаток сезона.

Ранее в пятницу Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил увеличить количество допустимых замен для каждой команды в одном матче с трех до пяти.



Чтобы это нововведение появилось в Премьер-Лиге, требуются голоса 14 клубов из 20. The Guardian ожидает, что соответствующая идея будет выставлена на голосование уже в понедельник, когда состоится очередная видеоконференция участников высшего английского дивизиона.



Одновременно IFAB оставил за лигами право отказаться от VAR на остаток сезона, но по этому вопросу набрать необходимое количество голосов будет сложнее.



Премьер-Лига хочет, чтобы система видеопомощи рефери осталась, потому что отказ от нее после трех четвертей дистанции подставит под сомнение целостность соревнования, к чему и так есть претензии, учитывая план доиграть оставшиеся матчи на нейтральных полях.