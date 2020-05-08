Джайлз: "МЮ обманывает себя, если считает Фернандеша новым Скоулзом"

Бруну Фернандеш Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Джонни Джайлз заявил, что полузащитник Бруну Фернандеш совершенно не похож на легенду "красных дьяволов" Пола Скоуза.

Своей блестящей игрой в первые месяцы после перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш заслужил прозвище "новый Скоулз".

Однако 79-летний Джайлз, выступавший за "Юнайтед" с 1957 по 1963 год, считает, что по своему стилю игры Бруну гораздо ближе к Фрэнку Лэмпарду, нежели к Полу.

"Когда я слышу, что люди говорят о Фернандеше как о новом Скоулзе и идеальном полузащитнике, я пропускаю это мимо ушей".

"Это не соответствует действительности. Он ничуть не похож на Скоулза и никогда не будет. Люди в клубе обманывают себя, если верят, что он будет делать то, что делал Скоулз. Он и близко не играет так, как играл Скоулз, даже в позиционном отношении".

"Скоулз был одним из величайших полузащитников, что я только видел. Он мог связывать оборону команды с атакой. Я не видел никого лучше него, особенно когда он играл с Роем Кином, Дэвидом Бекхэмом, Райаном Гиггзом".

"Он был тем, кто связывал все воедино, он был одним из величайших полузащитников, поэтому я не воспринимаю Фернандеша как нового Скоулза".

"Фернандеш — забивающий голы полузащитник. Он должен быть полезен для клуба, но не так, как об этом говорят в данный момент. Он будет больше похож на Лэмпарда. Насколько я мог убедиться, у него всегда хороший удар и хорошее мастерство".

"Он будет забивающим голы полузащитником, и в этом нет ничего плохого. Умение забивать и создавать голы делает его ценным кадром — но он не будет начинать игру", — сообщил Джайлз Daily Mirror.


Метки Джайлз, Манчестер Юнайтед, Скоулз, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2020 22:00

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