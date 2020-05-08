Джайлз: "МЮ обманывает себя, если считает Фернандеша новым Скоулзом"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Джонни Джайлз заявил, что полузащитник Бруну Фернандеш совершенно не похож на легенду "красных дьяволов" Пола Скоуза.

Своей блестящей игрой в первые месяцы после перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш заслужил прозвище "новый Скоулз".



Однако 79-летний Джайлз, выступавший за "Юнайтед" с 1957 по 1963 год, считает, что по своему стилю игры Бруну гораздо ближе к Фрэнку Лэмпарду, нежели к Полу.



"Когда я слышу, что люди говорят о Фернандеше как о новом Скоулзе и идеальном полузащитнике, я пропускаю это мимо ушей".



"Это не соответствует действительности. Он ничуть не похож на Скоулза и никогда не будет. Люди в клубе обманывают себя, если верят, что он будет делать то, что делал Скоулз. Он и близко не играет так, как играл Скоулз, даже в позиционном отношении".



"Скоулз был одним из величайших полузащитников, что я только видел. Он мог связывать оборону команды с атакой. Я не видел никого лучше него, особенно когда он играл с Роем Кином, Дэвидом Бекхэмом, Райаном Гиггзом".



"Он был тем, кто связывал все воедино, он был одним из величайших полузащитников, поэтому я не воспринимаю Фернандеша как нового Скоулза".



"Фернандеш — забивающий голы полузащитник. Он должен быть полезен для клуба, но не так, как об этом говорят в данный момент. Он будет больше похож на Лэмпарда. Насколько я мог убедиться, у него всегда хороший удар и хорошее мастерство".



"Он будет забивающим голы полузащитником, и в этом нет ничего плохого. Умение забивать и создавать голы делает его ценным кадром — но он не будет начинать игру", — сообщил Джайлз Daily Mirror.