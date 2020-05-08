Игало надеется доиграть сезон в "Юнайтед"

Нападающий Одион Игало выразил надежду, что "Манчестер Юнайтед" продлит его аренду до конца сезона 2019/20.

Напомним, Игало присоединился к "красным дьяволам" из "Шанхай Шеньхуа" в заключительный день январского трансферного окна. С тех пор Одион забил четыре гола в восьми матчах за "Юнайтед" с учетом всех соревнований.



Арендное соглашение двух клубов рассчитано до 31 мая, однако для "Юнайтед", по всей видимости, сезон будет продлен не только на июнь и июль, но и на август, учитывая участие в плей-офф Лиги Европы.



Игало надеется, что "Юнайтед" уладит этот вопрос с "Шанхай Шеньхуа". Сам 30-летний нигериец не спешит возвращаться в Китай.



"Я бы хотел доиграть сезон здесь, если это возможно. Я был в хорошей форме, хорошем состоянии, забивал голы, а теперь мы ждем уже больше месяца. Я старался изо всех сил и надеюсь, что мы снова будем играть".



"Наша команда набрала хороший ход до начала пандемии. В данный момент я здесь в аренде, и мне придется досрочно уехать, если ничего не получится", — сообщил Игало BBC.