Сульшер не будет принуждать футболистов играть

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер пообещал, что не будет принуждать играть кого-либо из своих футболистов после возобновления сезона.

В данный момент команды Премьер-Лиги готовятся приступить к групповым занятиям на своих базах, чтобы в следующем месяце возобновить сезон, остановленный в марте пандемией коронавируса.



Согласно слухам, некоторые игроки считают возобновление сезона в начале июня поспешным и видят в этом угрозу — если не для себя, то для своих членов семьи. Поэтому Сульшер обещает, что выход на поле будет делом добровольным.



"В отличие от доктора, я не разговаривал ни с кем из парней на эту тему, но безопасность и благополучие игроков для нас всегда на первом месте. Мы не собираемся идти ни на какие риски, и доктор убедится, что игроки правильно поняли все протоколы".



"У меня не будет никаких негативных чувств к какому-либо игроку, который выразит озабоченность. Если игрок морально не готов, мы не будем никого заставлять".



"Пока что они не высказывали особых беспокойств. Мы доверяем экспертам и министерству здравоохранения принять решение, когда будет безопасно снова играть в футбол", — сообщил Сульшер Sky Sports.