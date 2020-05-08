Уайлдер ожидает, что МЮ позволит Хендерсону остаться до конца сезона

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер считает, что со стороны "Манчестер Юнайтед" было бы правильно разрешить голкиперу Дину Хендерсону доиграть сезон у "клинков".

Как известно, сейчас Хендерсон находится в Шеффилде на правах аренды из МЮ. Соглашение двух клубов рассчитано до 30 июня, однако нет никаких сомнений, что сезон продлится на весь июль, если будет возобновлен.



В данный момент "Шеффилд Юнайтед" по потерянным очкам опережает "красных дьяволов" в Премьер-Лиге, а это означает, что МЮ мог бы ослабить конкурента, отозвав Хендерсона в конце июня, но Уайлдер этого не ожидает.



"Лично я думаю, что с точки зрения морали было бы правильно разрешить ему сыграть оставшиеся 10 матчей сезона за "Шеффилд Юнайтед".



"Учитывая юридический аспект ситуации, они могут принять решение об отзыве игрока, когда аренда истечет, однако мы не являемся угрозой для "Манчестер Юнайтед".



"Они должны быть вполне довольны теми игроками, которые у них и так есть", — сообщил Уайлдер beIN Sports.