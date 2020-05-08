Ван Галь вспомнил, как Леви уехал от него в багажнике

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь рассказал, как президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви уехал от него в багажнике автомобиля после переговоров.

Летом 2014, будучи недовольным Тимом Шервудом, Леви искал нового рулевого для "шпор". Даниэль лично ездил в голландский Нордвейк — родной город Ван Галя.



Впрочем, те переговоры ничем не увенчались. Ван Галь тем летом возглавил "Юнайтед", а Шервуд задержался в "Тоттенхэме" на несколько месяцев, после чего уступил свое место Маурисио Почеттино.



"Когда Даниэль Леви посетил мой дом здесь в Нордвейке, то уезжал он в багажнике, потому что снаружи стоял (голландский журналист) Джек Ван Гельдер".



"Наши переговоры затянулись, и это дало "Манчестер Юнайтед" возможность сделать свое предложение", — цитирует Ван Галя Evening Standard.