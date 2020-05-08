IFAB увеличил количество замен с трех до пяти
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в качестве временной меры увеличил количество разрешенных для каждой команды замен в течение одного матча с трех до пяти.
Таким образом, IFAB одобрил предложение, инициатором которого выступила ФИФА. Нововведение будет призвано помочь возвращению футбола после коронавирусной паузы.
У каждой команды по-прежнему будет только три возможности для замен плюс перерыв между таймами. Это сделано для того, чтобы не затягивать игру.
В случае экстра-таймов у каждой команды появится один дополнительный слот для замен, если правила соревнования ранее предусматривали одну дополнительную замену в эти 30 минут. Также замены можно сделать перед экстра-таймами и между ними.
Это изменение в правилах вступает в силу немедленно и будет действовать до конца 2020 года, однако каждая лига имеет право применить его по собственному желанию.
08.05.2020 17:00
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