IFAB увеличил количество замен с трех до пяти

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в качестве временной меры увеличил количество разрешенных для каждой команды замен в течение одного матча с трех до пяти.

Таким образом, IFAB одобрил предложение, инициатором которого выступила ФИФА. Нововведение будет призвано помочь возвращению футбола после коронавирусной паузы.



У каждой команды по-прежнему будет только три возможности для замен плюс перерыв между таймами. Это сделано для того, чтобы не затягивать игру.



В случае экстра-таймов у каждой команды появится один дополнительный слот для замен, если правила соревнования ранее предусматривали одну дополнительную замену в эти 30 минут. Также замены можно сделать перед экстра-таймами и между ними.



Это изменение в правилах вступает в силу немедленно и будет действовать до конца 2020 года, однако каждая лига имеет право применить его по собственному желанию.