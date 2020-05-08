Сульшер хочет укрепить атаку "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что по-прежнему рассчитывает укрепить атакующую линию своей команды в ближайшее трансферное окно.

На протяжении нескольких предыдущих месяцев ходили слухи, что по окончании сезона "Юнайтед" попытается приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша и забивного нападающего — вроде Харри Кейна из "Тоттенхэма" или Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".



Разразившийся затем кризис заставил все футбольные клубы пересмотреть свои трансферные планы, а исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд даже заявил, что газетные спекуляции никак не соответствуют изменившейся реальности. Однако Сульшер уверяет, что работа над поиском усиления не останавливается.



"Думаю, Мейсон Гринвуд, Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд великолепно проводят сезон, они забили почти 50 голов на троих. При этом Маркус, проводящий свой лучший сезон, был какое-то время травмирован, как и Антони".



"Однако мы постоянно ищем усиление для нашей команды. Просто сейчас на рынке воцарилась неопределенность. Никто не знает, каким будет рынок, но мы довольны своим подбором игроков".



"Сегодня мир другой, нежели два месяца назад. Мы должны приспособиться, адаптироваться, и есть клубы, которые финансово страдают больше нас. Это новый мир, и я думаю, трансферный рынок летом будет совершенно другим, нежели каждый себе представляет", — сообщил Сульшер Sky Sports.