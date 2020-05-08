"Тоттенхэм" уволит Моуриньо, если тот провалит старт сезона 2020/21
"Тоттенхэм" будет готов уволить своего главного тренера Жозе Моуриньо, если тот не сможет хорошо начать следующий сезон.
Напомним, Моуриньо сместил Маурисио Почеттино на тренерском мостике "шпор" в ноябре 2019. С тех пор "Тоттенхэм" лишился всех шансов на трофеи, а в Премьер-Лиге занимает только восьмое место.
Вполне очевидно, что Моуриньо не смог преобразить игру "Тоттенхэма" так, как на то надеялись болельщики и президент клуба Даниэль Леви, и кредит доверия к Жозе совсем не безграничен.
Как утверждает talkSPORT, от Моуриньо ожидают, что "Тоттенхэм" сильно стартует в следующем сезоне и сразу же включится в борьбу за высшие места в Премьер-Лиге, в противном случае Жозе будет указано на дверь без промедления.
Добиться улучшения в игре и результатах Моуриньо предстоит за счет тренерской работы, потому что без Лиги Чемпионов и в условиях экономического кризиса у него едва ли будут деньги на приобретения.
08.05.2020 15:00
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Последние комментарии:
Леви еще поставит 10 условий в случае расторжения и будет выплачивать по 4 фунта в год. пакет до сих пор в рабстве, до сих пор не рассчитался
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в таких условиях любой топ тренер может провалить сезон, но евреи как всегда придумают повод
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Жозе выведет Тоттенхем куда они даже не могли мечтать
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А он провалит его, однозначно. Пусть его увольняют, и назначат тренером Арсенала, будет классно
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