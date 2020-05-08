"Тоттенхэм" уволит Моуриньо, если тот провалит старт сезона 2020/21

Жозе Моуриньо "Тоттенхэм" будет готов уволить своего главного тренера Жозе Моуриньо, если тот не сможет хорошо начать следующий сезон.

Напомним, Моуриньо сместил Маурисио Почеттино на тренерском мостике "шпор" в ноябре 2019. С тех пор "Тоттенхэм" лишился всех шансов на трофеи, а в Премьер-Лиге занимает только восьмое место.

Вполне очевидно, что Моуриньо не смог преобразить игру "Тоттенхэма" так, как на то надеялись болельщики и президент клуба Даниэль Леви, и кредит доверия к Жозе совсем не безграничен.

Как утверждает talkSPORT, от Моуриньо ожидают, что "Тоттенхэм" сильно стартует в следующем сезоне и сразу же включится в борьбу за высшие места в Премьер-Лиге, в противном случае Жозе будет указано на дверь без промедления.

Добиться улучшения в игре и результатах Моуриньо предстоит за счет тренерской работы, потому что без Лиги Чемпионов и в условиях экономического кризиса у него едва ли будут деньги на приобретения.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 08.05.2020 16:25 # dallaslp
    Леви еще поставит 10 условий в случае расторжения и будет выплачивать по 4 фунта в год. пакет до сих пор в рабстве, до сих пор не рассчитался

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  2. martingor 08.05.2020 15:57 # martingor
    в таких условиях любой топ тренер может провалить сезон, но евреи как всегда придумают повод

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  3. df1992 08.05.2020 15:45 # df1992
    Жозе выведет Тоттенхем куда они даже не могли мечтать

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  4. ketamin 08.05.2020 15:04 # ketamin
    А он провалит его, однозначно. Пусть его увольняют, и назначат тренером Арсенала, будет классно

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