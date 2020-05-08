"Тоттенхэм" уволит Моуриньо, если тот провалит старт сезона 2020/21

"Тоттенхэм" будет готов уволить своего главного тренера Жозе Моуриньо, если тот не сможет хорошо начать следующий сезон.

Напомним, Моуриньо сместил Маурисио Почеттино на тренерском мостике "шпор" в ноябре 2019. С тех пор "Тоттенхэм" лишился всех шансов на трофеи, а в Премьер-Лиге занимает только восьмое место.



Вполне очевидно, что Моуриньо не смог преобразить игру "Тоттенхэма" так, как на то надеялись болельщики и президент клуба Даниэль Леви, и кредит доверия к Жозе совсем не безграничен.



Как утверждает talkSPORT, от Моуриньо ожидают, что "Тоттенхэм" сильно стартует в следующем сезоне и сразу же включится в борьбу за высшие места в Премьер-Лиге, в противном случае Жозе будет указано на дверь без промедления.



Добиться улучшения в игре и результатах Моуриньо предстоит за счет тренерской работы, потому что без Лиги Чемпионов и в условиях экономического кризиса у него едва ли будут деньги на приобретения.