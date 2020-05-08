Дайч не исключает свой уход из "Бернли"

Шон Дайч Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что не исключает свой уход в другой клуб.

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, у "Бернли" возникли серьезные финансовые затруднения.

В сложившейся ситуации "бордовым" придется продать не только часть игроков, но и, возможно, своего главного тренера, которым интересуются "Кристал Пэлас" и "Астон Вилла".

Сам Дайч, компенсация за которого может составить 10 миллионов фунтов, не исключает такой сценарий.

"Думаю, мы проделали большую работу в "Бернли". Вопрос в том, сможешь ли ты продолжить это движение и как далеко тебе удастся зайти".

"Бернли" — хорошее место для работы, мне нравятся люди, на которых я работаю, так что я провожу здесь время с пользой. Я имею влияние на многие вещи в клубе — не на все, но на многие".

"Если появится возможность отправиться куда-нибудь еще, где я увеличу свои шансы стать более классным тренером и где я продолжу ставить перед собой вызовы, то кто знает?"

"Однако я не впервые с этим сталкиваюсь. Меня сватали в другие клубы и прежде, но я до сих пор в "Бернли". Условия должны быть подходящими, чтобы я задумался о смене клуба", — цитирует Дайча Daily Mirror.


Метки Бернли, Дайч

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2020 14:00

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  1. mixmaster 08.05.2020 14:55 # mixmaster
    где ж ему еще дадут клуб белых собрать

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  2. lfcynwa 08.05.2020 14:09 # lfcynwa
    биг сэм 2.0

    в мю его

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