Дайч не исключает свой уход из "Бернли"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что не исключает свой уход в другой клуб.

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, у "Бернли" возникли серьезные финансовые затруднения.



В сложившейся ситуации "бордовым" придется продать не только часть игроков, но и, возможно, своего главного тренера, которым интересуются "Кристал Пэлас" и "Астон Вилла".



Сам Дайч, компенсация за которого может составить 10 миллионов фунтов, не исключает такой сценарий.



"Думаю, мы проделали большую работу в "Бернли". Вопрос в том, сможешь ли ты продолжить это движение и как далеко тебе удастся зайти".



"Бернли" — хорошее место для работы, мне нравятся люди, на которых я работаю, так что я провожу здесь время с пользой. Я имею влияние на многие вещи в клубе — не на все, но на многие".



"Если появится возможность отправиться куда-нибудь еще, где я увеличу свои шансы стать более классным тренером и где я продолжу ставить перед собой вызовы, то кто знает?"



"Однако я не впервые с этим сталкиваюсь. Меня сватали в другие клубы и прежде, но я до сих пор в "Бернли". Условия должны быть подходящими, чтобы я задумался о смене клуба", — цитирует Дайча Daily Mirror.