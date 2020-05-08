Робертсон жалеет, что набросился на Месси

Лионель Месси и Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что жалеет о проявленной агрессии к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

Год назад Робертсон вчистую проиграл дуэль Месси на "Ноу Камп" — Лионель забил два гола, а "Ливерпуль" потерпел поражение со счетом 3:0 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Та неудача вдохновила Робертсона и партнеров на камбэк в ответной встрече — 4:0. В один из моментов легендарного матча на "Энфилде" шотландец шлепнул Месси по голове и теперь жалеет об этом.

"Мы с Фабиньо вдвоем преследовали его и оба оказались на газоне. Да, я просто немного взъерошил его волосы".

"Он не был слишком рад этому, но я бы определенно не стал это повторять! Это слегка неуважительно по отношению к лучшему игроку, который когда-либо играл в эту игру".

"Он оказался на газоне, я оказался на газоне, и я жалею о том, что было дальше. Теперь каждый напоминает мне об этом, и это не так уж приятно!" — цитирует Робертсона Daily Mail.


Метки Барселона, видео, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Месси, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2020 13:00

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  1. liverpool1892est 08.05.2020 13:07 # liverpool1892est
    Ну нельзя же так.взял и и обоссал посона

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  2. sausage 08.05.2020 13:07 # sausage
    Норм приму наебнули.

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