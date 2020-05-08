Сон отслужил в армии Южной Кореи

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин с большим успехом прошел службу в армии Южной Кореи и теперь возвращается в расположение своего клуба.

Напомним, Сон был освобожден от обязательной 21-месячной службы в вооруженных силах своей страны благодаря победе на Азиатских играх с южнокорейской сборной в 2018 году.



Тем не менее, 27-летний футболист все равно подлежал призыву — на три недели вместо 21 месяца — и изначально собирался отдать долг родине грядущим летом.



Сон решил поменять свои планы из-за пандемии коронавируса. Возникшая в футбольном сезоне пауза дала нападающему "шпор" возможность провести три недели в морской пехоте Южной Кореи безотлагательно.



Как сообщает Sky Sports, Сон закончил тренировочный курс с отличием, попав в пятерку лучших из 157 человек своего класса. Особенно хорошо удалась футболисту стрельба по мишеням — 10 попаданий из 10.



Добавим, что в следующие 34 месяца Сону все еще предстоят общественные работы на 544 часа, чтобы окончательно искупить долг перед родиной.



