Сон отслужил в армии Южной Кореи

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин с большим успехом прошел службу в армии Южной Кореи и теперь возвращается в расположение своего клуба.

Напомним, Сон был освобожден от обязательной 21-месячной службы в вооруженных силах своей страны благодаря победе на Азиатских играх с южнокорейской сборной в 2018 году.

Тем не менее, 27-летний футболист все равно подлежал призыву — на три недели вместо 21 месяца — и изначально собирался отдать долг родине грядущим летом.

Сон решил поменять свои планы из-за пандемии коронавируса. Возникшая в футбольном сезоне пауза дала нападающему "шпор" возможность провести три недели в морской пехоте Южной Кореи безотлагательно.

Как сообщает Sky Sports, Сон закончил тренировочный курс с отличием, попав в пятерку лучших из 157 человек своего класса. Особенно хорошо удалась футболисту стрельба по мишеням — 10 попаданий из 10.

Добавим, что в следующие 34 месяца Сону все еще предстоят общественные работы на 544 часа, чтобы окончательно искупить долг перед родиной.

Сон Хен Мин


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2020 12:00

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  1. sausage 08.05.2020 12:58 # sausage
    *купить

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  2. januzaj00 08.05.2020 12:56 # januzaj00
    будет ебашить по рамкам алисы

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  3. edgarkuznetsov 08.05.2020 12:46 # edgarkuznetsov
    Ну все пристрелялся ,теперь будет по воротам пулять 10/10

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  4. forester 08.05.2020 12:45 # forester
    Достойный сын Казахстана

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  5. arkaras 08.05.2020 12:06 # arkaras
    респект!

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  6. unclearness 08.05.2020 12:06 # unclearness
    Служба сона напоминает чемпионство ливерпуля, что там, что там картон

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