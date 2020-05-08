Кайл Уолкер трижды нарушил режим самоизоляции в течение суток

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер снова попался на нарушении режима самоизоляции, сделав это трижды в течение 24 часов.

Напомним, всего лишь несколько недель назад Уолкер, пренебрегая самоизоляцией и социальным дистанцированием, устроил секс-оргию с проститутками.



По слухам, тот инцидент положил конец карьере 29-летнего защитника в сборной Англии, а также вызвал огромное негодование боссов клуба с "Этихад".



Несмотря на публичные извинения, Уолкер не смог сделать правильных выводов. В своем свежем материале The Sun рассказывает, как Кайл сперва отправился на вечеринку к своей сестре, затем навестил родителей, а на следующий день покатался с другом на велосипеде, пренебрегая всеми правилами, установленными на период пандемии коронавируса.



В ответ на публикацию таблоида Уолкер не стал отпираться. В своем заявлении Кайл говорит, что у него были уважительные причины для этих визитов, а также обвиняет медиа в травле.