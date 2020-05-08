Уайлдер: "Отнесусь с уважением, если игрок откажется играть"

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер заявил, что отнесется с уважением, если кто-либо из игроков откажется выйти на поле после возобновления сезона.

Уже через 10 дней командам Премьер-Лиги могут разрешить приступить к групповым тренировкам на своих базах, чтобы в начале июня возобновить остановленный пандемией коронавируса сезон.



По словам Уайлдера, возвращение на футбольное поле будет делом сугубо добровольным. Если кто-нибудь будет чувствовать себя некомфортно или почувствует угрозу своей безопасности слишком высокой, то сможет остаться дома.



"Если отдельные игроки примут соответствующее решение, подойдут ко мне и скажут "это не для меня", я отнесусь к этому с уважением".



"Поговорив с игроками, поговорив с капитаном этого клуба, я понял, что они хотят доиграть сезон — и не из-за нашей позиции в таблице", — цитирует Уайлдера Goal.