Анри считает "Хайбери" лучшим стадионом, на котором он когда-либо играл

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри назвал "Хайбери" лучшим стадионом, на котором он когда-либо играл в своей карьере.

Прибыв в "Арсенал" из "Ювентуса" в 1999 году, Анри стал лучшим бомбардиром в истории лондонского клуба. Тьерри забил 288 голов за "канониров" во всех соревнованиях, включая 114 на "Хайбери".



Анри совершил знаменитый поцелуй во время последнего матча "Арсенала" на "Хайбери" перед переездом на "Эмирейтс", и болельщики восприняли это как намек на скорый уход Тьерри из клуба. Однако у француза был другой мотив, и Лондон он покинул только год спустя.



"Сложно описать словами, что "Хайбери" представлял для меня или для любого из фанатов "Арсенала". У меня была причина, почему я поцеловал поле, и в то время люди подумали, что я так поступил, потому что собираюсь уйти из "Арсенала" и отправиться в "Барселону".



"На самом же деле я поцеловал поле, чтобы попрощаться. Я знал, что это конец. Я никогда снова не сыграю на своей лужайке. Я никогда снова не увижу эту траву рано утром, когда мы проводим собрание в 11 часов, и я по привычке прогуливаюсь по полю и говорю: "Увидимся позже, дружище".



"У меня остались замечательные воспоминания насчет этого места, а также плохие воспоминания, но хороших больше. Каждый обожал играть на "Хайбери". Я не знаю, почему".



"Я никогда не возвращался туда. Я знаю, что там теперь построено жилье, но я отказываюсь туда ездить. Мне было бы слишком сложно это увидеть. Я знаю, это странно, но "Хайбери" для меня был лучшим".



"Я поиграл на многих стадионах, более крупных стадионах, более красивых стадионах в плане архитектуры и всего такого, но "Хайбери" есть "Хайбери" и всегда им останется. Для меня ничто не может сравниться с "Хайбери", — цитирует Анри Evening Standard.



