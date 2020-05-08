Несогласные с нейтральными полями клубы могут заблокировать возобновление сезона

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер пригрозил, что выступающие против нейтральных полей клубы в состоянии заблокировать возобновление сезона Премьер-Лиги.

Напомним, на прошлой неделе клубам Премьер-Лиги было сказать, что оставшиеся 92 матча сезона 2019/20 могут быть сыграны только на нейтральных полях.



Чтобы одобрить эту идею, требуются голоса 14 из 20 клубов, а в противном случае сезон, вероятно, не будет возобновлен вовсе, и тогда встанет вопрос о досрочном завершении кампании или о ее обнулении.



До сих пор считалось, что против нейтральных полей выступают только аутсайдеры, однако Барбер уверяет, что клубы из разных частей таблицы не хотят лишаться фактора домашнего стадиона.



"Клубы на разных уровнях таблицы имеют возражения по поводу нейтральных полей, потому что они обеспокоены соблюдением принципа справедливости".



"Реальность такова, что мы преодолели три четверти сезона. Например, нам оставалось сыграть дома против четырех из шести крупнейших клубов не только в лиге, но и в Европе. В большинстве случаев мы хорошо проводим такого рода матчи".



"Дело не только в поддержке своих болельщиков. Статистика очень четко говорит, что домашнее поле — это большое преимущество. Когда тебя лишают его, это вызывает чувство несправедливости", — цитирует Барбера Sky Sports.