Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" готовится купить Джека Грилиша. Калиду Кулибали думает о переходе в "Ливерпуль". "Барселона" и "Реал" проявили интерес к Пьер-Эмерику Обамеянгу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" активизировал свой интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу, оцениваемому в 50 миллионов фунтов. (The Sun)



"Челси", "Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в полузащитнике "Лацио" Сергее Милинкович-Савиче, который доступен для трансфера за 80 млн. фунтов. (Daily Mail)



Защитник "Монако" Фоде Балло-Туре находится на радаре у "Челси". (Foot Mercato)



Защитник "Наполи" Калиду Кулибали задумывается о переходе в "Ливерпуль". (Calciomercato)



"Интер" может предложить "Арсеналу" забрать нападающего Мауро Икарди в обмен на Пьер-Эмерика Обамеянга, у которого остается один год по контракту. (Tuttosport)



"Барселона" и "Реал" проявили интерес к Обамеянгу, но каталонский клуб является фаворитом букмекеров в борьбе за капитана "Арсенала". (Evening Standard)



Нападающий "Реала" Лука Йович, которого связывают с переходом в "Арсенал", расспрашивает своего партнера по сборной Сербии Александара Митровича из "Фулхэма" насчет Премьер-Лиги. (Daily Express)



"Арсенал" близок к подписанию 19-летнего вингера Джорджа Льюиса из "Тромсе" свободным агентом. (Goal)



Агент Мино Райола отрицает, что полузащитник Генрих Мхитарян сообщил "Арсеналу" о желании остаться в "Роме" после завершения аренды. (Daily Express)



"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за защитника ПСЖ Тома Менье. (Metro)



"Тоттенхэм" заинтересован в полузащитнике "Саутгемптона" Пьер-Эмиле Хейбьерге, но спешить с предложением о покупке не будет. (The Telegraph)



Полузащитник Иван Ракитич, которого сватали в "Тоттенхэм", не заинтересован в уходе из "Барселоны". (Sky Germany)



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Родительская компания "Манчестер Сити" близка к покупке клуба "Ломмел" из второго бельгийского дивизиона. (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги не будут устраивать голосование по "Проекту Перезапуск" в понедельник, а лишь ограничатся обсуждением. (Daily Mail)



В рамках "Проекта Перезапуск" Премьер-Лига попросит игроков подписать специальные коронавирусные соглашения. (Daily Mail)



Премьер-Лига потребует от игроков приезжать на тренировочные базы на чистых автомобилях в рамках повышения уровня гигиены для предотвращения распространения коронавируса. (Daily Mail)



С "Макклсфилда" из Лиги Два были сняты семь очков за непроведение матча против "Плимута" в декабре и невыплату зарплат игроков. (BBC)



Большинство клубов Лиги Один и Лиги Два выступают за то, чтобы не доигрывать этот сезон. (Evening Standard)



Первый матч Бундеслиги после паузы состоится 16 мая. (BBC)



Возобновление Ла Лиги намечено на 20 июня. (Evening Standard)



Все спортивные мероприятия в Голландии будут проходить без зрителей, пока не появится вакцина от COVID-19. (BBC)



"Золотую бутсу" Лиги 1 отдадут Килиану Мбаппе из ПСЖ, хотя у него одинаковое количество голов с Виссамом Бен Йеддером из "Монако". (Daily Mail)