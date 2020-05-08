Дома Лэмпарда и погибшего владельца "Лестера" ограбили
Дома главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и погибшего владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи подверглись нападению банды грабителей.
Как сообщает The Sun, грабители унесли ценных вещей на сумму свыше 1 миллиона фунтов из дома тайского бизнесмена, который погиб в результате крушения вертолета близ "Кинг Пауэр" в октябре 2018.
В жилище семейства Шривадданапрабх в Найтсбридже грабители наведались спустя 10 дней после рейда на особняк Лэмпарда стоимостью 12 млн. фунтов в Челси, другом районе Лондона.
Причиненный Лэмпарду ущерб оказался гораздо скромнее — Фрэнка и его супругу Кристин лишили ювелирных украшений и часов на 60 тыс. фунтов.
"Оба грабежа совершены одной и той же бандой", — цитирует свой источник издание.
Стоит отметить, что это уже четвертый раз, когда Лэмпард стал жертвой грабежа. В предыдущем случае — в декабре 2019 — полиция засекретила всю информацию по поводу случившегося.
08.05.2020 00:05
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Последние комментарии:
Ограбёжили
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А Лемпарду кажется совсем пох на свой дом
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а когда это владелец Лестера погиб?
небось от чемпионства перепил и блевотиной подавился?)
ну в любом случае здоровья ему
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вы хотите сказать, что Лэмпард - плохая собака?
раз так слабо охраняет свой дом и дал ограбить уже 4 раза.
Вот вы слышали чтобы дом Джеррарда грабили?
вот так. выходит как собака Джеррад > Лэмпард
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В предыдущем случае — в декабре 2019 — полиция засекретила всю информацию по поводу случившегося.
И ежу понятно, что это слиппиджи с сотоварищами за медальками АПЛ приходили...
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Фрэнки пора ставить ловушки, им понравилось
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