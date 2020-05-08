Дома Лэмпарда и погибшего владельца "Лестера" ограбили

Фрэнк Лэмпард с женой Дома главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и погибшего владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи подверглись нападению банды грабителей.

Как сообщает The Sun, грабители унесли ценных вещей на сумму свыше 1 миллиона фунтов из дома тайского бизнесмена, который погиб в результате крушения вертолета близ "Кинг Пауэр" в октябре 2018.

В жилище семейства Шривадданапрабх в Найтсбридже грабители наведались спустя 10 дней после рейда на особняк Лэмпарда стоимостью 12 млн. фунтов в Челси, другом районе Лондона.

Причиненный Лэмпарду ущерб оказался гораздо скромнее — Фрэнка и его супругу Кристин лишили ювелирных украшений и часов на 60 тыс. фунтов.

"Оба грабежа совершены одной и той же бандой", — цитирует свой источник издание.

Стоит отметить, что это уже четвертый раз, когда Лэмпард стал жертвой грабежа. В предыдущем случае — в декабре 2019 — полиция засекретила всю информацию по поводу случившегося.


Метки Лестер, Лэмпард, происшествия, Челси, Шривадданапрабха

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2020 00:05

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  1. ilovemanutd 08.05.2020 01:15 # ilovemanutd
    Ограбёжили

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  2. papka-legend 08.05.2020 01:11 # papka-legend
    А Лемпарду кажется совсем пох на свой дом

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  3. nir-vana 08.05.2020 00:59 # nir-vana
    а когда это владелец Лестера погиб?
    небось от чемпионства перепил и блевотиной подавился?)
    ну в любом случае здоровья ему

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  4. nir-vana 08.05.2020 00:53 # nir-vana
    вы хотите сказать, что Лэмпард - плохая собака?
    раз так слабо охраняет свой дом и дал ограбить уже 4 раза.

    Вот вы слышали чтобы дом Джеррарда грабили?

    вот так. выходит как собака Джеррад > Лэмпард

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  5. redman31 08.05.2020 00:36 # redman31
    В предыдущем случае — в декабре 2019 — полиция засекретила всю информацию по поводу случившегося.

    И ежу понятно, что это слиппиджи с сотоварищами за медальками АПЛ приходили...

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  6. gio 08.05.2020 00:15 # gio
    Фрэнки пора ставить ловушки, им понравилось

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