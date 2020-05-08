Дома Лэмпарда и погибшего владельца "Лестера" ограбили

Дома главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда и погибшего владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи подверглись нападению банды грабителей.

Как сообщает The Sun, грабители унесли ценных вещей на сумму свыше 1 миллиона фунтов из дома тайского бизнесмена, который погиб в результате крушения вертолета близ "Кинг Пауэр" в октябре 2018.



В жилище семейства Шривадданапрабх в Найтсбридже грабители наведались спустя 10 дней после рейда на особняк Лэмпарда стоимостью 12 млн. фунтов в Челси, другом районе Лондона.



Причиненный Лэмпарду ущерб оказался гораздо скромнее — Фрэнка и его супругу Кристин лишили ювелирных украшений и часов на 60 тыс. фунтов.



"Оба грабежа совершены одной и той же бандой", — цитирует свой источник издание.



Стоит отметить, что это уже четвертый раз, когда Лэмпард стал жертвой грабежа. В предыдущем случае — в декабре 2019 — полиция засекретила всю информацию по поводу случившегося.