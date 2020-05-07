Анри хотел, чтобы "Ливерпуль" прошел весь сезон без поражений

Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри надеялся, что "Ливерпулю" удастся пройти весь этот сезон Премьер-Лиги без поражений.

Надежды "Ливерпуля" повторить достижение "Непобедимых" Арсена Венгера в сезоне 2003/04 были перечеркнуты в конце февраля, когда подопечные Юргена Клоппа были разгромлены "Уотфордом" со счетом 3:0.



Таким образом, историческое достижение "Арсенала" выстояло, однако поражение "Ливерпуля" не обрадовало Анри, который желал "красным" удачи.



"Я думал, они пройдут всю дистанцию непобежденными. Я думал, это будет хорошо для футбола, учитывая то, каким образом они играют. Думаю, они играют в футбол правильным образом — со страстью, с самоотдачей, организованно, с желанием, упорно работая. Их футбол заразителен".



"Когда кто-то играет таким образом, ты хочешь, чтобы эта команда была успешна. Я не упрекаю тех, кто в первую очередь думает об обороне, но мне гораздо ближе футбол "Ливерпуля" или "Барселоны", когда ты смело берешь мяч и идешь вперед, оказывая давление а соперника. Именно поэтому я хотел, чтобы у их получилось, потому что это было бы хорошо для футбола".



"Люди склонны копировать команды, которые находятся на вершине, и я обожаю, когда команда на вершине играет таким образом, потому что это оказывает хорошее влияние на других тренеров и футбол в целом. Поэтому я думал, что они сделают это, и я хотел этого. Это так забавно, потому что люди спрашивали меня, расстроюсь ли я, если у них получится. Почему я должен был расстроиться?" — сообщил Анри Sky Sports.