Фред признал, что был ужасен в прошлом сезоне

Полузащитник Фред признал, что он будет ужасен в своем первом сезоне за "Манчестер Юнайтед".

Прибыв на "Олд Траффорд" из "Шахтера" летом 2018, Фред очень долго привыкал к английскому футболу, и только в этом сезоне — причем, не с самого начала — заиграл на высоком уровне.



27-летний бразилец считает, что его адаптация затянулась по ряду причин. Когда сезон возобновится, Фред надеется продолжить играть в том же духе, что и до остановки.



"Считаю, первый сезон был сложным для меня. Это был процесс привыкания здесь, но в моей жизни также произошли некоторые персональные вещи вроде рождения сына".



"Поэтому я считаю, что есть совокупность причин, почему я ужасно провел первый сезон".



"Теперь я определенно освоился во всех аспектах. Я наслаждаюсь своей хорошей игрой и провожу матч за матчем. Это тоже помогло. Я доволен этим сезоном".



"Теперь я играю хорошо и надеюсь продолжить в том же духе, когда лига возобновится. Я просто хочу стараться изо всех сил ради этого клуба и исполнять ключевую роль в этой команде", — сообщил Фред AP News.