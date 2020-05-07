Перейра: "МЮ возвращается к тренирировкам 18 мая"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра рассказал, что его команда планирует возобновить тренировки 18 мая.
В данный момент большинство команд Премьер-Лиги остаются на самоизоляции, и лишь некоторые — вроде "Арсенала" и "Тоттенхэма" — устраивают индивидуальные занятия на своих базах.
При этом "Юнайтед" уже попросил своих игроков, находившихся в других странах, вернуться в Манчестер, чтобы быть готовыми к началу групповых занятий.
"У нас состоялась встреча, и нам сказали, что 18 мая, если все сложится, мы вернемся к тренировкам в группах по шесть человек".
"Если все будет хорошо, спустя неделю или две мы сможет тренироваться всей командой".
"Изначально в группе будет шесть игроков, без контакта между нами. Мы все равно будем на разных участках поля. Нам придется следовать этим мерам предосторожности".
"Я пока не знаю, кто будет в моей группе", — сообщил Перейра Globo Esporte.
07.05.2020 21:00
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