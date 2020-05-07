Аудитория BBC выбрала Хендерсона лучшим игроком сезона Премьер-Лиги 2019/20

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан лучшим игроком сезона Премьер-Лиги 2019/20 по версии аудитории BBC.

В этом сезоне 29-летний Хендерсон принял участие в 25 матчах Премьер-Лиги, забив три гола и отдав пять результативных передач. Английский полузащитник проявляет себя лидером и ключевым игроком команды Юргена Клоппа, которая имеет 25 очков преимуществ во главе таблицы.



В голосовании BBC Джордан получил 23% всех голосов, опередив одноклубника Садио Мане (17%) и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне (14%).



Также были определены победители в ряде других номинаций. Лучшим тренером фанаты признали Юргена Клоппа из "Ливерпуля", лучшим молодым игроком — Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля", главным сюрпризом — Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", лучшим приобретением — Дина Хендерсона из "Шеффилд Юнайтед". Автором лучшего гола был назван нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин за свой сольный проход против "Бернли" в декабре.



Наконец, была объявлена символическая сборная Премьер-Лиги этого сезона. BBC отмечает, что Аарону Ван-Биссаке и Харри Магуайру из "Манчестер Юнайтед", Бену Чилуэллу из "Лестера" и Конору Коуди из "Вулверхэмптона" не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в эту команду.



Символическая сборная Премьер-Лиги по версии BBC



Алиссон ("Ливерпуль"); Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"); Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"); Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").



