Аудитория BBC выбрала Хендерсона лучшим игроком сезона Премьер-Лиги 2019/20

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан лучшим игроком сезона Премьер-Лиги 2019/20 по версии аудитории BBC.

В этом сезоне 29-летний Хендерсон принял участие в 25 матчах Премьер-Лиги, забив три гола и отдав пять результативных передач. Английский полузащитник проявляет себя лидером и ключевым игроком команды Юргена Клоппа, которая имеет 25 очков преимуществ во главе таблицы.

В голосовании BBC Джордан получил 23% всех голосов, опередив одноклубника Садио Мане (17%) и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне (14%).

Также были определены победители в ряде других номинаций. Лучшим тренером фанаты признали Юргена Клоппа из "Ливерпуля", лучшим молодым игроком — Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля", главным сюрпризом — Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", лучшим приобретением — Дина Хендерсона из "Шеффилд Юнайтед". Автором лучшего гола был назван нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин за свой сольный проход против "Бернли" в декабре.

Наконец, была объявлена символическая сборная Премьер-Лиги этого сезона. BBC отмечает, что Аарону Ван-Биссаке и Харри Магуайру из "Манчестер Юнайтед", Бену Чилуэллу из "Лестера" и Конору Коуди из "Вулверхэмптона" не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в эту команду.

Символическая сборная Премьер-Лиги по версии BBC

Алиссон ("Ливерпуль"); Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"); Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"); Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").

Символическая сборная Премьер-Лиги по версии BBC


Метки Ливерпуль, награды, Премьер-Лига, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 07.05.2020 19:20 # muaxaxaxa
    Боже, ну как можно выбирая между Мане и Брюйне, выбрать ахилесса еьанного?

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  2. sausage 07.05.2020 19:19 # sausage
    Ещё одни долбоёбы назвали Хендерсона лучшим и составили символическую сборную на 2/3 из игроков Ливерпуля. А вообще остался кто-то «недолбоёб», кто думает по другому и у кого в сборной есть иголки Челси? Бля, куда катится мир? Где адекваты, считающие Джеймса, Маунта, Гилмора и... кто там ещё есть из бистов?... лучшими на своих позициях?

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  3. scauzer11 07.05.2020 19:15 # scauzer11
    такими темпами и Золотой мяч на изи заберёт)

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  4. xoce-moyp 07.05.2020 19:15 # xoce-moyp
    Для полной картины, теперь достаточно будет доиграть сезон и получить корону.

    Спешл для аутистов Фапла - Корона АПЛ, а не Covid19.

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  5. xoce-moyp 07.05.2020 19:12 # xoce-moyp
    Властелин всея АПЛ и Англии. Достойно, ничего не скажешь. Причем заслуженно!

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  6. jack-4poker 07.05.2020 19:08 # jack-4poker
    аудитория ББС - ясно.

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  7. sayanara 07.05.2020 19:07 # sayanara
    Почему это дно так хайпят? Он вообще бесполезный, хуже Джеррарда даже

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  8. jack-willsher 07.05.2020 19:03 # jack-willsher
    моншестьер унитайзед снова обоссан)))

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  9. mikkiynwa 07.05.2020 19:00 # mikkiynwa
    ГДЕ ФУТБОЛИСТЫ ЩОЛЬСБЕРРИ???

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