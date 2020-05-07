Аудитория BBC выбрала Хендерсона лучшим игроком сезона Премьер-Лиги 2019/20
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был признан лучшим игроком сезона Премьер-Лиги 2019/20 по версии аудитории BBC.
В этом сезоне 29-летний Хендерсон принял участие в 25 матчах Премьер-Лиги, забив три гола и отдав пять результативных передач. Английский полузащитник проявляет себя лидером и ключевым игроком команды Юргена Клоппа, которая имеет 25 очков преимуществ во главе таблицы.
В голосовании BBC Джордан получил 23% всех голосов, опередив одноклубника Садио Мане (17%) и полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне (14%).
Также были определены победители в ряде других номинаций. Лучшим тренером фанаты признали Юргена Клоппа из "Ливерпуля", лучшим молодым игроком — Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля", главным сюрпризом — Адаму Траоре из "Вулверхэмптона", лучшим приобретением — Дина Хендерсона из "Шеффилд Юнайтед". Автором лучшего гола был назван нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин за свой сольный проход против "Бернли" в декабре.
Наконец, была объявлена символическая сборная Премьер-Лиги этого сезона. BBC отмечает, что Аарону Ван-Биссаке и Харри Магуайру из "Манчестер Юнайтед", Бену Чилуэллу из "Лестера" и Конору Коуди из "Вулверхэмптона" не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в эту команду.
Символическая сборная Премьер-Лиги по версии BBC
Алиссон ("Ливерпуль"); Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"); Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"); Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").
07.05.2020 19:00
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Последние комментарии:
Боже, ну как можно выбирая между Мане и Брюйне, выбрать ахилесса еьанного?
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Ещё одни долбоёбы назвали Хендерсона лучшим и составили символическую сборную на 2/3 из игроков Ливерпуля. А вообще остался кто-то «недолбоёб», кто думает по другому и у кого в сборной есть иголки Челси? Бля, куда катится мир? Где адекваты, считающие Джеймса, Маунта, Гилмора и... кто там ещё есть из бистов?... лучшими на своих позициях?
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такими темпами и Золотой мяч на изи заберёт)
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Для полной картины, теперь достаточно будет доиграть сезон и получить корону.
Спешл для аутистов Фапла - Корона АПЛ, а не Covid19.
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Властелин всея АПЛ и Англии. Достойно, ничего не скажешь. Причем заслуженно!
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аудитория ББС - ясно.
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Почему это дно так хайпят? Он вообще бесполезный, хуже Джеррарда даже
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моншестьер унитайзед снова обоссан)))
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ГДЕ ФУТБОЛИСТЫ ЩОЛЬСБЕРРИ???
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