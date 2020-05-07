"Боруссия" ожидает, что Санчо останется, но Джейдон так не считает

Дортмундская "Боруссия" не ожидает продажи своего вингера Джейдона Санчо в ближайшее трансферное окно.

Сегодня утром в прессе появилась информация, что из-за экономического кризиса "Манчестер Юнайтед" готов отложить покупку Санчо на лето следующего года.



И хотя интерес к Джейдону также проявляют "Ливерпуль", "Челси", "Реал" и "Барселона", в Дортмунде ожидают, что смогут сохранить 20-летнего англичанина на следующий сезон, утверждает Sky Sports.



Правды ради, сам Санчо не разделяет позицию своего клуба. Близкий к Джейдону источник утверждает, что игрок по-прежнему считает свой уход из "Боруссии" вероятным, поскольку не собирается продлевать свой контракт, истекающий в 2022 году.



Также утверждается, что приоритетом для Санчо является переход в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.